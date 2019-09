Stripe - globalna platforma płatnicza wchodzi do polski

Stripe oferująca platformę płatności online dla firm technologicznych, wchodzi na polski rynek. Dzięki Stripe, lokalne firmy zyskują szansę szybszego rozwoju, dzięki możliwości akceptacji płatności z każdego krańca świata

Stripe przetwarza transakcje na miliardy dolarów rocznie dla milionów firm, zarówno startupów jak i największych globalnych korporacji, takich jak Google, Amazon, Uber i Shopify. Kraków Startup Community, andcards oraz Pelvifly już korzystają z Stripe w Polsce, aby oferować swoje towary i usługi klientom z całego świata.

"W Polsce jest wiele przedsiębiorczych i technologicznych talentów. Uważamy, że w tym kraju jest jeszcze więcej firm, które mogą rozwijać swój biznes także globalnie" - mówi Felix Huber, szef na region EMEA w Stripe. "Naszym celem jest umożliwienie jak największej liczbie firm z Polski pokazania swojej kreatywności i ambicji reszcie świata".

Firma twierdzi, że cały proces płatniczy zajmie nie więcej niż 10 minut. Klienci korzystając z rozwiązań Stripe, otrzymują dostęp do globalnej sieci płatności, infrastruktury oraz wielu dodatkowych opcji ułatwiających prowadzenie biznesu w sieci. Oprócz przyjmowania przelewów, przedsiębiorcy mogą korzystać z platformy do obsługi księgowości, rozliczeń czy wypłat na rzecz osób trzecich i optymalizacji płatności mobilnych - wszystko za pomocą jednego, scentralizowanego panelu zarządzania. Użytkownicy mają również dostęp do portfeli mobilnych, takich jak Apple Pay i Google Pay.

Płatności realizowane w wielu walutach narażone są na ataki cyberprzestępców, co zniechęca firmy do eksportu swoich towarów. Stripe korzysta z zaawansowanych technik uczenia maszynowego, aby zapewnić ochronę przed oszustwami jak również zapewnia zabezpieczenia, które chronią zarówno lokalne firmy jak i ich klientów przed nieuczciwymi transakcjami.

Coraz częściej działalność biznesowa prowadzona jest online i wzrasta liczba nowych firm internetowych w tym sklepów i przedsięwzięć opartych na crowdfundingu czy usługach wymagających subskrypcji. Stripe posiada dedykowane dla twórców oprogramowania i przedsiębiorców narzędzia, które wpierają firmy w rozwoju, pozwalając stać się następnym internetowym gigantem.

"Stripe zmienił kompletnie działanie fundacji wspierającej #OMGKRK. Poprzez radykalną redukcję czasu spędzanego na administracji, pozwolił nam skupić się na jakości, jaką dostarczamy społeczności i członkom naszej organizacji" - przyznał Paweł Kulon, Manager Operacyjny #OMGKRK, krakowskiej społeczności startupowej.

Ceny Stripe nie wiążą się z żadnymi opłatami instalacyjnymi, miesięcznymi ani ukrytymi. Rozpoczynają się od 1,4% + 0,25 € (Polska: 1,40% + 1 PLN) za udane obciążenie karty w Polsce