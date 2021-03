Stretch – robot, który może przenosić pudełka w magazynach

Należąca do Google spółka Boston Dynamics rozszerza swoją ofertę psów-robotów o prawdziwie przemysłowy model.

Zdjęcie Stretch / Boston Dynamics /YouTube

Boston Dynamics to firma, której nie trzeba przedstawiać fanom robotyki. Amerykańskie przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem robotów m.in. dla Agencji Zaawansowanych Obronnych Projektów Badawczych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DARPA). W jej laboratoriach powstało wiele ciekawych konstrukcji, znanych światu z YouTube’owych materiałów wideo. Są nimi czworonożny muł o nazwie BigDog, czworonożny Cheetah poruszający się z prędkością przekraczającą 45 km/h czy humanoidalny robot PETMAN.

Teraz jednak inżynierowie z Waltham postawili stworzyć robota przemysłowego, który w przeciwieństwie do wyżej wymienionych urządzeń, przyda się nie tylko na polu walki, ale także w magazynie.

Stretch to specjalnie zaprojektowany robot, który jest w stanie przewozić pudła oraz inne ciężkie przedmioty z wagą dochodząca do 23 kg. Według firmy jest on w stanie przemieścić nawet 800 pudeł na godzinę, co może być przydatne w magazynach o dużym natężeniu ruchu. Co więcej, cała maszyna została stworzona w taki sposób, by była jak najbardziej mobilna.

Według Roberta Playtera, dyrektora generalnego Boston Dynamics, Stretch umożliwia elastyczne przemieszczanie materiałów i w znaczący sposób polepsza warunki pracy pracowników. Robot przemysłowy łączy w sobie postępy Boston Dynamics w zakresie mobilności i szerokiego zakresu użytkowania.