​Start SpaceX Crew Dragon - gdzie można go obejrzeć w internecie?

Gdzie będzie można oglądać transmisję na żywo online ze startu misji SpaceX Crew Dragon Demo Mission-2 (SpX-DM2). Mamy odpowiedź. misja Crew Dragon to historyczne przedsięwzięcie NASA - pierwszy lot załogowy z terytorium USA od 2011 roku i zupełnie nowa generacja statków kosmicznych z załogą, pierwsza taka zmiana od czasów wahadłowców.

Zdjęcie Jeden ze wcześniejszych startów rakiety Falcon 9 /NASA

Start wyznaczono na środę 27 maja o godzinie 22:33. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojazd Crew Dragon 2 dotrze do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 28 maja. Moduł załogowy pozostanie na orbicie około 110 dni. Jaki jest cel misji testowej Crew Dragon? Od 2011 roku NASA korzystała z pomocy Rosjan - teraz nadszedł czas na zmiany. Zanim jednak do tego dojdzie, potrzebny jest ostatni test - to właśnie misja Crew Dragon Demo Mission-2 (SpX-DM2).

Hurley i Behnken będą w skafandrach na cztery godziny przed startem. Potem przejadą Teslą Model X do rakiety (trzy godziny przed startem), a około dwie i pół godziny przed pamiętną chwilą będą już w kapsule. Okło godziny i 50 minut przed startem nastąpi zamknięcie włazu.

Gdzie będzie można ją obejrzeć? NASA planuje stream na żywo na swoim kanale na YouTubie - regularnie można tam znaleźć transmisje z najważniejszych przedsięwzięć NASA.

Po udanym starcie astronauci spędzą na orbicie około 19 godzin. Przed połączeniem w ISS, astronauci sprawdzą, czy - w razie awarii automatycznego systemu dokowania - system manualny będzie sprawny. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z powyższym planem, wówczas pojazd Dragon 2 dotrze w tej misji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 28 maja. Cumowanie do Stacji powinno nastąpić tego dnia około 17:30.

Moduł załogowy pozostanie na orbicie od 6 do 16 tygodni - ten aspekt nie został jeszcze ustalony. Potem moduł Crew Dragon odłączy się od stacji, a załoga po około dwóch godzinach będzie wodowała na Oceanie Atlantyckim.

