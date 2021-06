Starlink w Polsce - Elon Musk zakłada odpowiednią spółkę

Kosmiczny internet Muska powinien w końcu trafić do Polski. Firma Starlink założyła Starlink Poland Sp. z o.o. Powód? Bez odpowiedniej działalności i zgody z UKE, Musk nie może zostać dostawcą internetu na terenie naszego kraju - czytamy we Wprost.pl. Poznaliśmy również ceny Starlinka.

SpaceX rozwija internet satelitarny Starlink, a kolejne satelity dołączają na orbitę, poszerzając zasięg usługi. Elon Musk poinformował, że usługa ma być dostępna we wrześniu, ale bez odpowiednich zgód, nie ma mowy o legalnym działaniu Starlinka. W tym celu spółka Muska rozpocznie rozmowy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

"SpaceX zwrócił się w maju z zapytaniem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o dostępność częstotliwości oraz o określenie warunków technicznych celem uzyskania pozwolenia radiowego na potrzeby projektu Starlink" - taki komentarz od UKE zdobył Wprost.

Przy okazji serwis podał polskie ceny Starlinka - 2269 zł za sprzęt, 449 zł miesięcznie za usługę i 229 zł za wysyłkę sprzętu.

Talerze Starlink się przegrzewają?

Jak wynika z raportu opublikowanego na łamach Ars Technica - problemem są talerze satelitarne. Pewien użytkowników o imieniu Martin, podzielił się swoimi doświadczeniami na popularnym forum Reddit. Twierdzi on, że w pewne słoneczne popołudnie, jego internet nagle przestał działać, a urządzenie wyświetliło komunikat dotyczący przegrzania. Całość wieńczyła informacja o treści "System Starlink połączy się ponownie po ostygnięciu".



Do sprawy odniosła się sama firma SpaceX, która poinformowała, że talerze Starlink mogą działać w temperaturach od -30 do +50 stopni Celsjusza. Należące do Elona Muska przedsiębiorstwo, podkreśliło także, że usługa Starlink wciąż jest w formie testowej, a klienci z niej korzystający są ostrzegani przed ewentualnymi przestojami w dostępie do internetu.



