Amerykańska sieć dołącza do grona restauracji serwujących roślinne substytuty mięsa. W zaktualizowanym menu znajdziemy m.in. kanapki z dodatkiem sztucznej kiełbaski Beyond Meat.

Nowe menu w Starbucks

Beyond Meat to pochodzący z Los Angeles producent roślinnych substytutów mięsa. Pierwsze produkty firmy stały się dostępne w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku, a obecnie dania przygotowane na bazie tego rozwiązania serwują takie restauracje jak McDonald's, KFC czy Subway.

Teraz dołącza do nich kanadyjski oddział Starbucks, który wraz z nowym, wiosennym menu wprowadził do oferty m.in. kanapki z substytutem kiełbasy. Wyhodowane w laboratorium "mięso" ma być idealnym pokazem zaangażowania firmy w ochronę środowiska. Niedawno firma zobowiązała się również do wycofania plastikowych słomek.

Choć sam krok w kierunku rozszerzenia menu wydaje się sensownym rozwiązaniem, tak już smak wszelkiej maści sztucznych zamienników mięsa nie każdemu może przypaść do gustu. Przekonaliśmy się o tym w trakcie tegorocznych targów CES.