Stanisław Lem - technologie, jakie przewidział wielki pisarz

Pisarz opublikował wiele opowiadań z gatunku science fiction, przy pomocy których dokonał predykcji przyszłych wynalazków, symulacji spotkań z pozaziemskimi inteligentnymi istotami oraz kształtowania reguł rządzących światem przyszłości. Jego przewidywania okazały się niezwykle trafne, a wiele rozwiązań technologicznych opisał z wieloletnim wyprzedzeniem. Jako jeden z nielicznych przedstawił kosmitów jako tak bardzo różniących się od ludzi, że zwykła komunikacja i zrozumienie mogą okazać się niemożliwe. Z wielu opisanych przez niego wynalazków korzystamy już na co dzień, a jeszcze więcej może powstać w przyszłości.

Reklama

Opton i kryształki z treścią - e-booki i karty pamięci

W książce “Powrót z gwiazd" Stanisław Lem opisał historię astronauty Hala Bregga, który wskutek wystąpienia paradoksu czasowego powrócił na ziemię po 150 latach od początku wyprawy. Bohater nagle znalazł się w świecie, w którym czuł się obcy, mimo że była to jego rodzima planeta. W pewnym momencie postanawia wybrać się do księgarni, lecz ta nie posiada już książek. Samo pomieszczenie wygląda bardziej jak jakieś laboratorium. Na półkach zamiast książek, można było znaleźć optony i kryształki z treścią:

Księgarnia przypominała raczej elektronowe laboratorium. Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy pomocy optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu Stanisław Lem, Powrót z gwiazd

Z opisu wynika, że Optony nie są niczym innym jak czytnikami e-booków. Z kolei wspomnianymi kryształkami mogą być karty pamięci, na których przechowywane były treści książek w opowiadaniu.

Zdjęcie Stanisław Lem urodził się 12 lub 13 września (dokładny dzień nie jest znany) 1921 r, we Lwowie. Zmarł 27 marca 2006 r. w Krakowie. Fot. Tomasz Tomaszewski / Forum / Agencja FORUM

Lektan i robot-sprzedawca - audiobooki i sklepy bezobsługowe

Z tej samej powieści dowiadujemy się, że pomimo tak łatwego i wygodnego dostępu do literatury, mało kto korzystał z optonów. Astronauta został poinformowany przez robota-sprzedawcę, że ludzie wolą lektany:

Publiczność wolała lektany - czytały głośno, można je było nastawiać na dowolny rodzaj głosu, tempo i modulację. Tylko naukowe publikacje o bardzo małym zasięgu drukowano jeszcze na plastyku imitującym papier Stanisław Lem, Powrót z gwiazd

Lektany można porównać do nieco bardziej zaawansowanych technologicznie wersji znanych nam audiobooków. Sytuacja czytelnictwa z “Powrotu z gwiazd" jest dość zbliżona do aktualnej. Księgarnię, do której przyszedł Hal Bregg, obsługiwał robot. Aktualnie jesteśmy świadkami powstawania bezzałogowych sklepów, a w kolejnych marketach można zrobić zakupy bez kontaktu z drugą osobą. W niedalekiej przyszłości stanowisko sprzedawcy i kasjera może całkowicie zniknąć na rzecz kasy samoobsługowej. Choć roboty nie są jeszcze tak powszechne, by pracować w sklepie, to z pewnością mogłyby. Maszyny Boston Dynamics potrafią już biegać, skakać i pokonywać przeszkody. Dodatkowo Xiaomi chce upowszechnić posiadanie cyberpsa.

Stacjonarny Elektronowy Zespół Automatów Matematycznych - dzisiejsza SI

Motyw superkomputera przewija się niejednokrotnie w pracach Stanisława Lema. W "Sezam" z 1954 roku autor opisuje istnienie maszyny zdolnej odpowiadać na pytania. Autor opisywał, że obliczenia, które zajęłyby wielu rachmistrzom i inżynierom całe lata, urządzenie byłoby w stanie wykonać w kilkanaście godzin. Elektromózg w dziele Lema potrafił nie tylko samodzielnie myśleć, ale również czuć. Urządzenie znało odpowiedź na każde pytanie, pod warunkiem, że odpowiedź na nie można było wyciągnąć z podanych mu informacji. Bohater powieści zażartował, że jeśliby powiedzieć maszynie, że Księżyc jest kulą zielonego sera, która unosi się w odległości 10 kilometrów od ziemi, to Sezam wcale by się nie zdziwił. Urządzenie myślało, ale nie w kategoriach ludzkich, nie rozumiało tego, co człowiek miał na myśli, lecz co bezpośrednio mu przekazał. Stacjonarny Elektronowy Zespół Automatów Matematycznych jest odpowiednikiem współczesnych algorytmów sztucznej inteligencji (SI).

Zdjęcie Twórczość Stanisława Lema pozostaje wizjonerska i inspirująca do dzisiaj. Fot. Krzysztof Wójcik / Forum / Agencja FORUM

Cybernetyka - Lem przewidział Internet

Stanisław Lem przewidział także stworzenie Internetu. W "Dialogach" z 1957 roku oprócz kwestii rozwoju inteligencji, socjologii, zmartwychwstania atomowego, teorii niemożności i wielu innych, podjął temat sieci łączącej wiele urządzeń. W czasie pierwszego wydania “Dialogów" komputery już istniały, choć nie były one powszechne i nie przypominały maszyn produkowanych nawet 20 lat później. Głównym problemem tamtych urządzeń była pamięć wewnętrzna. Komputery były ogromne, a i tak posiadały mało pamięci wbudowanej. W “Dialogach" Lem pisał o tym tak:

Lecz jeśli powstaną wskutek sukcesywnego zrastania się informatycznych maszyn i banków pamięci - państwowe, kontynentalne, a potem i planetarne sieci komputerowe, a to jest realny kierunek rozwoju, układ cały, stanowiony przez ludzi i owe sieci, może objawiać dynamiczną trajektorię, nie odpowiadającą nadziejom cywilizacyjnym Stanisław Lem, Dialogi

Internet nie jest niczym innym jak połączonymi informatycznymi maszynami i bankami pamięci, które mają zasięg globalny. Polski futurolog trafił ze swoją przepowiednią w stu procentach.

Zdjęcie Fot. Aleksander Jałosiński / Forum / Agencja FORUM

Triony i kieszonkowy odbiornik

Stanisław Lem w opowiadaniu "Obłok Magellana" z 1955 roku opisał przedmiot, który nazwał kieszonkowym odbiornikiem. Urządzenie miało swobodny dostęp do Biblioteki Trionowej, w której znajdowały się wszelkie prace intelektualne ludzkości. Wszyscy nosili odbiornik zawsze przy sobie, otrzymując dostęp do całej zgromadzonej wiedzy. Tymi urządzeniami dzisiaj oczywiście są smartfony. Aby mieć pewność, wystarczy się wczytać w jeden z fragmentów powieści:

Posługujemy się nim dziś, nie myśląc wcale o sprawności i potędze tej olbrzymiej, niewidzialnej sieci opasującej glob; czy w swej pracowni australijskiej, czy w obserwatorium księżycowym, czy w samolocie - ileż razy każdy z nas sięgał po kieszonkowy odbiornik i wywoławszy centralę Biblioteki Trionowej wymieniał pożądane dzieło, by w ciągu sekundy mieć je już przed sobą na ekranie telewizora. Nikt nie zastanawia się nawet nad tym, że dzięki doskonałości urządzeń z każdego trionu może jednocześnie korzystać dowolnie wielka ilość odbiorców, nie przeszkadzając sobie wzajem w najmniejszej mierze Stanisław Lem, Obłok Magellana

Zdjęcie Rok 2003, Stanisław Lem otrzymuje honorowy tytuł niemieckiego Uniwersytetu w Bielefeld / AFP

Pozostała jeszcze kwestia Biblioteki Trionowej. Jak można się domyślić, słowo “Biblioteka" jest tu użyte nieprzypadkowo, gdyż jest to swego rodzaju księgozbiór. Wiedza nie została jednak zebrana w podręcznikach i encyklopediach, lecz w Trionach. Te z kolei Lem opisuje jako "kryształki kwarcu, których strukturę cząsteczkową można trwale zmieniać działaniem drgań elektrycznych. Nie większy od ziarnka piasku kryształek mógł zawrzeć w sobie ilość informacji równoważną starożytnej encyklopedii". Z opisu można wywnioskować, że Trionami są wszelkiego rodzaju karty pamięci i pendrive’y, da się je zinterpretować również szerzej, jak klastry serwerów. Czym zatem jest Biblioteka Trionowa? Skoro jest to zbiór wszystkich kryształków, na których została zawarta cała wiedza ludzkości, to z pewnością jest mowa o stronach internetowych, wyszukiwarkach i usługach typu cloud computing.