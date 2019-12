Kolejny jasny meteor rozjaśnił nocne niebo. Tym razem błysk widziano w Rosji, a konkretnie nad Ałtajem i Kuzbasem.

Zdjęcie Co rozjaśniło niebo nad Rosją? /YouTube

Jasny błysk rozjaśnił niebo nad Syberią Zachodnią. W Ałtaju niezwykłe zjawisko zaobserwowali mieszkańcy Barnauł, Bijska, Nowoalajska, Alejiska, Gorno - Ałtajska i innych miejscowości, informuje IA Amitel.

Reklama

W regionie Kemerowo nocne niebo rozświetlone było przez chwilę nad Nowokuźnieckiem, Kemerowem i Szeregeszem. Redaktorzy portalu VashGorod.ru zwrócili się do Planetarium w Nowokuźniecku, aby wyjaśnić sytuację.

"Najprawdopodobniej mieszkańcy zobaczyli blask małego ciała niebieskiego - meteoru. To on wybuchł w atmosferze. Ludzkość nie po raz pierwszy obserwuje tego typu zjawiska. Są to dość typowe zdarzenia dla naszej planety, choć niewątpliwie rzadkie" - powiedział astronom.



Specjaliści uważają, że mieszkańcy Kuzbasu obserwowali upadek meteoru.



Wideo youtube