SpaceX Starship z udanym „skokiem”

SpaceX przeprowadziło kolejny udany test swojego prototypu Starship SN5.

SpaceX przygotowuje się do stworzenia konstrukcji, która będzie w stanie zapewnić podróż astronautów pomiędzy Ziemią, a Księżycem i Marsem. Kilkanaście godzin temu przedsiębiorstwo należące do Elona Muska wykonało udany "skok" rakiety Starship SN5, który udowodnił, iż wszystkie systemy działają sprawnie, a rozwój technologii może być kontynuowany bez obaw. SpaceX opublikowało wideo z całego testu, przez co każdy może podejrzeć, jak dokładnie poradził sobie Starship SN5.

Pod wieloma względami test startowy statku kosmicznego SN5 stanowi duży krok w kierunku ostatecznego celu SpaceX - użycia statków kosmicznych w lotach załogowych poza nasza planetę. SpaceX wyobraża sobie również inny pojazd, który poprzez większe rakiety będzie w stanie zabrać w przestrzeń kosmiczną nawet 100 osób na raz.

Elon Musk przekazał, iż przed SpaceX jeszcze długa droga. Mars pozostaje ostatecznym celem firmy, który może być zrealizowany w przeciągu najbliższych 10 lat.