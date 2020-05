SpaceX Crew Dragon - wszystko, co trzeba wiedzieć przed startem misji NASA

W środę o godzinie 22:33 czasu polskiego z kosmodromu na Przylądku Canaveral na Florydzie do ISS poleci kapsuła Crew Dragon w ramach misji testowej Demo-2. Moduł zostanie wyniesiony przez rakietę Falcon 9. Jest to wspólny projekt NASA i firmy SpaceX należącej do ekscentrycznego miliardera, Elona Muska.

Zdjęcie Facon 9 gotowy do startu - zdjecie opublikowane przez Elona Muska /materiały prasowe

Crew Dragon - jaki jest cel misji



Od 2011 roku Amerykanie, po zakończeniu programu wahadłowców, zaczęli korzystać z pomocy Rosjan przy transportowaniu astronautów w kosmos. Powody? Przede wszystkim cięcie kosztów i brak zainteresowania opinii publicznej i sfery rządowej misjami kosmicznymi. Jeśli misja testowa będzie sukcesem - ulegnie to zmianie.



Misja polega na dotarciu to Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a następnie udanym dokowaniu z ISS - powinno to nastąpić w czwartek 28 czerwca o godzinie 17:29. Proces cumowania będzie automatyczny, ale astronauta będzie monitorował całą operację i w razie konieczności, przejmie kontrolę nad modułem.



Kto bierze udział w misji?

Na pokładzie znajdą astronauci Robert Behnken i Douglas Hurley. Hurley ma 53 lata a Behnken - 49 lat. Douglas Hurley brał udział w dwóch lotach wahadłowców, wcześniej był pilotem myśliwców w marynarce. Wylatał ponad 5500 godzin. Astronautą został w 2000 roku. Roberta Behnken brał udział w dwóch misjach wahadłowców. Jest doktorantem Politechniki Kalifornijskiej, oblatywał F-22 jako główny inżynier testowy. W powietrzu przebył ponad 1500 godzin. Hurley będzie odpowiadał za start i lądowanie, Behnken za proces za dokowanie modułu Crew Dragon do ISS.

Zdjęcie Robert Behnken (z lewej) i Douglas Hurley / materiały prasowe

Plan pierwszego etapu misji (start i dokowanie) - najważniejsze fragmenty



Godzina 18:00 - początek transmisji na żywo



Godzina 19:38 - załoga dociera do rakiety

Godzina 19:58 - astronauci zajmują miejsce w kapsule



Godzina 20:38 - zamknięcie włazu

Godzina 21:48 - początek tankowania rakiety



Godzina 22:32 - początek odliczania

Godzina 22:33 - start

Godzina 22:45 - odłączenie drugiego z członów rakiety



Godzina 23:23 - jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, rozpoczynają się manewry mające umożliwić dokowanie do ISS. Moduł rusza w drogę

Czwartek, 16:07 - zapada decyzja, czy moduł ma cumować



Czwartek, 17:29 - zakończenie sekwencji dokowania z ISS

Czwartek, 19:55 - załoga wchodzi na pokład ISS



Gdzie można obejrzeć start na żywo?



Z kilku transmisji na żywo warto sprawdzić transmisje online z kanału NASA



Jakie będą dalsze losy Crew Dragon?

Moduł załogowy pozostanie na orbicie od 6 do 16 tygodni - ten aspekt nie został jeszcze ustalony. Potem moduł Crew Dragon odłączy się od stacji, a załoga po około dwóch godzinach będzie wodowała na Oceanie Atlantyckim.