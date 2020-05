SpaceX Crew Dragon - jak zobaczyć przelot rakiety na niebie?

27 maja z Cape Canaveral wystartuje załogowa misja z kapsułą Crew Dragon. Okazuje się, że będzie można zaobserwować ją z Polski. Jak to możliwe.

Zdjęcie Rakieta Falcon9 będzie widoczna z Polski /AFP

W środę 27 maja, jeśli wszystko pójdzie z planem, z Cape Canaveral o godzinie 22:33 polskiego czasu wystartuje misja SpaceX i NASA wraz z kapsułą Crew Dragon, która ma przycumować do Międzynarodowej Stacji kosmicznej. To pierwsza tego typu misja od prawie dekady, która ma miejsce na terytorium Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie kapsuły znajdzie się dwóch amerykańskich astronautów.

Reklama

Okazuje się, że trajektoria lotu pozwoli na zaobserwowanie rakiety także z naszego kraju. Przelot rakiety ma być widoczny pomiędzy 22:54 a 22:57 - na obserwacje całości pozostaną więc niecałe trzy minuty. Najlepsze warunki do obserwacji mają mieć mieszkańcy południowo-zachodniej Polski.

Na chwilę przed startem Falcona 9, nad Polską przeleci także Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Będzie można ją zaobserwować między 22:24 a 22:59 - czytamy na facebookowym profilu "Z głową w gwiazdach" (cały wpis na dole materiału).

SpaceX Crew Dragon - jaki jest cel jego misji?

W drugiej połowie 2020 roku NASA i SpaceX rozpoczną cykliczne wynoszenie astronautów z Centrum Lotów Kosmicznych imienia Johna F. Kennedy’ego przy pomocy rakiety Falcon 9 w modułach załogowych Dragon 2. Od 2011 roku NASA korzystała z pomocy Rosjan - teraz nadszedł czas na zmiany. Zanim jednak do tego dojdzie, potrzebny jest ostatni test - to właśnie misja Crew Dragon Demo Mission-2 (SpX-DM2). Crew Demo-2 to druga testowa misja modułu załogowego. Pierwsza (Crew Demo-1) odbyła się bez udziału astronautów.