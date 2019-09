Na polski rynek trafił soundbar Samsung Q90R, zaprojektowany we współpracy z firmą Harman Kardon. Sprzęt oferuje wielokanałowy dźwięk przestrzenny w formacie 7.1.4.

Zdjęcie Soundbar Q90R /materiały prasowe

Soundbar Q90R został wyposażony w 17 głośników, w tym centralny, boczny i głośniki skierowane ku górze. Efektów dopełniają dwie tylne, bezprzewodowe kolumny, z głośnikami skierowanymi ku górze. W scenach, w których pada deszcz lub przelatuje samolot, efekt ma być niesamowity. Z kolei głośniki boczne kierują dźwięk bezpośrednio w prawą i lewą stronę, odbijając go od ścian. Tym samym widzowie mogą liczyć na jeszcze bardziej realistyczne wrażenia, jakie dostarcza dźwięk przestrzenny.

Wśród nowości, oferowanych przez ten soundbar jest "Funkcja adaptacji dźwięku", która analizuje i rozpoznaje rodzaj dźwięku towarzyszącego treściom odtwarzanym na ekranie telewizora, a następnie automatycznie optymalizuje brzmienie. Dzięki temu dialogi zawsze będę dobrze słyszalne - nawet przy niskim poziomie głośności (10 lub mniej).

Soundabar automatycznie podnosi jakość odtwarzanych dźwięków nawet do 32 bitów, zapewniając czystsze i pozbawione zniekształceń brzmienie. Daje to pewność, że dźwięk będzie można usłyszeć dokładanie tak, jak chciał tego twórca, i to bez względu na to, czy będą to efekty specjalne, filmowe dialogi czy muzyka.

Omawiany sprzęt został wposażony w funkcję emisji sygnału 4K. Nie mogło także zabraknąć "Trybu gry", który po wykryciu aktywnej konsoli uruchomi się automatycznie. Nie trzeba będzie za każdym razem zmieniać ustawień i można będzie skupić się na akcji.

Zdjęcie Soundbar Q90R / materiały prasowe

Ten soundbar stworzy zgraną parę również ze smartfonem. Dzięki możliwości połączenia przez Bluetooth dom wypełni się ulubioną muzyką - bez konieczności podłączania dodatkowych przewodów.

Cena: około 5999 zł





Soundbar Samsung Q90R - specyfikacja

Informacje ogólne

Liczba kanałów: 7.1.4

Typ głośników: Soundbar z bezprzewodowym subwooferem oraz tylnymi głośnikami bezprzewodowymi

Ilość głośników w listwie: 17, w tym głośnik centralny, boczny i głośniki skierowane ku górze

Moc całkowita: 510 W

Rozmiar membrany subwoofera: 8″

Odtwarzane nośniki / formaty

Formaty: MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, WAV, ALAC, AIFF

Właściwości wideo

4K Pass -through

HDR 10+

3D Video Pass

Właściwości audio

Szeroki zakres dźwięku (Wide Range Tweeter)

Dolby Digital Plus / DTS:X /DTS 5.1

HD Audio Decoding

UHQ 32bit Audio Decoding

Surround Sound Expansion

Liczba trybów DSP: 4 (SSE, Game Pro, Standard, Adaptive)

Tryb Game Pro

Adaptive Sound

Dolby ATMOS

Inne

Wi-Fi

Wejście HDMI x2

Wyjście HDMI

HDMI-CEC

Kanał zwrotny audio (ARC)

Optyczne wejście audio

Bluetooth 4.0

Bluetooth Power On

Auto Power Link

Spotify Connect

Wymiary

Soundbar: 1226 * 83 * 136 mm

Subwoofer: 205 * 402 * 403 mm

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania

Uchwyt do montażu do ściany