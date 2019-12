Soundbar LG z kalibracją za pomocą sztucznej inteligencji

LG obiecuje, iż nowe soundbary marki będą automatycznie kalibrowały dźwięk, aby zapewnić możliwie najlepsze doświadczenia odsłuchowe. Wszystko to za pomocą sztucznej inteligencji.

Zdjęcie LG i soundbar ze sztuczną inteligencją /materiały prasowe

Nowe soundbary LG wprowadzają funkcję AI Room - algorytmy sztucznej inteligencji dopasowujące kalibrację dźwięku do pomieszczenia, w którym się znajdują. Funkcjonalność została opracowana wraz z firmą Meridian Technology - to nie pierwszy raz, kiedy LG współpracuje ze wspomnianą marką w kontekście dźwięku.

Funkcja AI Room Calibration, wprowadzona jako nowość w soundbarach LG klasy Premium automatycznie dostosowuje parametry odtwarzania do akustyki danego pomieszczenia pozwalając na zoptymalizowanie dźwięku. Zaawansowane modele soundbarów potrafią analizować wielkość pomieszczenia, co pozwala na automatyczne kalibrowanie odtwarzanego dźwięku. Podczas odtwarzania treści ze ścieżką dźwiękową w systemie Dolby Atmos lub DTS:X, funkcja ta pozwala na uzyskanie zapierających dech efektów dźwięku przestrzennego, które wydają się docierać z różnych stron. Co więcej, w soundbarach LG klasy Premium zastosowano zaawansowany algorytm przetwarzania dźwięku, który podczas odtwarzania standardowych plików audio pozwala uzyskać jakość zbliżoną do studyjnej.





Zdjęcie / materiały prasowe

Wszystkie nowe soundbary LG wyposażone w funkcję AI Room wspierają także technologie takie, jak DTS:X, Dolby Atmos oraz DTS:X Surround.

Oficjalna prezentacja odbędzie się podczas targów CES 2020 w Las Vegas.