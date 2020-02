Sony postanowiło połączyć bezprzewodowy głośnik z pilotem do telewizora. Produkt w najbliższym czasie trafi do sprzedaży.

Zdjęcie Sony SRS-LSR200 /materiały prasowe

Sony oznaczyło swój głośnik jako SRS-LSR200 - ma być to wygodny sposób na odtwarzanie dźwięku z telewizora, kiedy będziemy znajdować się w jego zasięgu. Głośnik, a co za tym idzie pilota, można podłączyć do telewizora i zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.

Zdjęcie Sony SRS-LSR200 / materiały prasowe

Pilot od Sony pozwala na regulację głośności, zmianę kanału, a także wprowadzenie odpowiednich danych za pomocą cyfr. Sprzęt łączy się z siecią za pośrednictwem Wi-Fi i jest odporny na zachlapanie. Akcesorium działa do 13 godzin na jednym ładowaniu baterii.