Sony uruchomi technologię 360 Reality Audio

Japoński producent przygotowuje się do uruchomienia nowej technologii dźwiękowej – 360 Reality Audio. Nagrania trafią do serwisów streamingowych takich, jak Amazon Music, Deezer, TIDAL oraz Nugs.

Zdjęcie Sony 360 Reality Audio /materiały prasowe

Technologia Sony 360 Reality Audio wykorzystuje dźwięk przestrzenny, który pozwala użytkownikom na lepsze wrażenia odsłuchowe - szczególnie tyczy się to gatunków muzycznych, które wykorzystują wiele instrumentów lub ludzkich głosów. Cały projekt został stworzony przy współpracy z największymi wytwórniami muzycznymi na świecie. Już niedługo Sony opublikuje także oficjalną specyfikację swojego pomysłu.

Co najlepsze, wrażenia związane z technologią 360 Reality Audio można będzie uzyskać na słuchawkach większości producentów - nie tworzy to więc obaw o kompatybilność oraz ekskluzywną rezerwację pomysłu dla najdroższych modeli słuchawek.

W przyszłości Sony chce dostarczyć swój standard do jak największej ilości osób.

Kompatybilne materiały

W najbliższych tygodniach katalog nagrań 360 Reality Audio będzie liczył około 1000 utworów z wytwórni Sony Music Entertainment, Universal Music Group i Warner Music Group. W grupie tej znajdzie się zarówno muzyka czołowych współczesnych artystów, jak i ponadczasowych klasyków. Oferta obejmie też ponad 100 koncertowych nagrań takich wykonawców, jak CHARLI XCX i Kodaline. Utrwalono je we współpracy z wybranymi klubami i salami sieci Live Nation.

Współpracujące urządzenia

Odpowiednie warunki do słuchania nagrań 360 Reality Audio zapewnią początkowo słuchawki i głośniki bezprzewodowe.

· Słuchawki: wrażenia dźwiękowe 360 Reality Audio można uzyskać w słuchawkach większości producentów, o ile są one połączone ze smartfonem Android™/iOS z zainstalowaną aplikacją partnerskiego serwisu streamingowego. W momencie premiery nowy format zostanie udostępniony użytkownikom serwisów Deezer, nugs.net i TIDAL.

W przypadku użycia wybranych[3] słuchawek Sony i aplikacji "Sony | Headphones Connect" będzie można ponadto uzyskać wszechogarniającą przestrzeń dźwiękową o właściwościach dostosowanych do indywidualnych cech słuchacza. Ta oparta na specjalnym algorytmie Sony, unikatowa aplikacja analizuje właściwości słuchu użytkownika na podstawie rozmiarów ucha.

· Głośniki: wymagany jest system głośnikowy z dekoderem formatu muzycznego 360 Reality Audio, wieloma jednostkami głośnikowymi i technologią przetwarzania sygnału. Do odtwarzania kompatybilnych utworów z serwisu Amazon Music HD należy używać urządzeń Echo Studio.

Aby umożliwić wykorzystanie formatu 360 Reality Audio w szerokim wachlarzu przyszłych połączonych urządzeń, Sony współpracuje ponadto z dostawcami platform i chipsetów.

· Amazon Alexa

· Google Chromecast built-in

· Chipsety produkowane przez firmy Media Tek Inc., NXP Semiconductors N.V. i Qualcomm Technologies International Ltd.

Tworzenie treści

Sony we współpracy z siecią Live Nation, Sony Music Entertainment, Universal Music Group i Warner Music Group zamierza w 2020 r. rozwinąć ofertę nagrań 360 Reality Audio. Aby stworzyć warunki do produkcji treści w nowym formacie, Sony współpracuje z różnymi studiami nagraniowymi. Aktualnie w projekcie uczestniczą studia Battery Studios, Chiller Sound i Live Nation Content Studio z USA oraz The Crypt Studio z Wielkiej Brytanii. Z upływem czasu lista ta będzie się powiększać.

Format muzyczny 360 Reality Audio

Nowy format opracowano we współpracy z instytutem Fraunhofer IIS, wchodzącym w skład jednej z największej europejskich organizacji wspierających badania stosowane. Będzie on zgodny z międzynarodowym, otwartym standardem dźwięku MPEG-H 3D Audio i zoptymalizowany do strumieniowej transmisji muzyki. Występując w roli licencjodawców, Sony i Fraunhofer IIS zamierzają kontynuować prace nad dalszym rozwojem biblioteki treści, bazy współpracujących serwisów oraz kompatybilnych urządzeń audio.