Sony pozwoli na zamianę aparatu w kamerkę internetową

Sony to kolejna marka, która udostępniła oprogramowanie pozwalające zamienić aparat w kamerkę internetową.

Zdjęcie Sony pozwala na zamianę aparatu w kamerkę internetową /materiały prasowe

Coraz większa liczba producentów udostępnia specjalne oprogramowanie, które pozwala zamienić klasyczny aparat w kamerkę internetową. Zrobiły to już takie marki, jak Canon czy Fujifilm, a od teraz do tego grona dołącza także japońskie Sony. Firma udostępniła narzędzie Imaging Edge Webcam, które obsługuje dużą liczbę modeli aparatów z ostatnich lat. Aplikacja działa jedynie na urządzeniach z systemem Windows 10. Nie wiadomo czy wraz z czasem Sony zdecyduje się także na dodanie wsparcia dla oprogramowania macOS. Na całe szczęście rozwiązanie działa również z kamerkami DSC oraz tymi przeznaczonymi do vlogowania.

Reklama

Japończycy wskazują jednak, że maksymalna możliwa do uzyskania rozdzielczość z aparatu wyniesie około 1024 na 576 pikseli. To i tak jednak zadowalający poziom, aby przeprowadzić wideorozmowę w razie braku odpowiedniego sprzętu.

Nowe oprogramowanie jest oficjalnie dostępne na stronie producenta.