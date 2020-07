Sony α7S III - pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy

Sony zaprezentowało swój najnowszy aparat - α7S III. Pod wieloma względami - przynajmniej na papierze - jest to spełnienie marzeń wielu fotografów.

Zdjęcie Sony α7S III /materiały prasowe

Aparat α7S III ma wykonany w technologii BSI pełnoklatkowy przetwornik obrazu o efektywnej rozdzielczości około 12,1 megapiksela. Aparat ma imponujące możliwości nagrywania filmów, w tym tryb 4K 120pi i 10-bitowa kwantyzacja z próbkowaniem koloru 4:2:2, a także dwa gniazda na nośniki danych z funkcją nagrywania naprzemiennego, która pozwala nagrywać film 4K 60p przez ponad godzinę, do wyczerpania akumulatora.

Reklama

W nowym, wykonanym w technologii BSI pełnoklatkowym przetworniku obrazu CMOS Exmor R o efektywnej rozdzielczości około 12,1 megapiksela zastosowano szereg zaawansowanych technik przechwytywania światła. Zapewniają one dużą czułość i mały poziom szumów, dzięki czemu praca przy słabym świetle nie wymaga stosowania dużych systemów oświetleniowych, a także nawet trzykrotnie zmniejszają zniekształcenia powodowane przez liniowy odczyt migawki elektronicznejiii.

Model α7S III to pierwszy model z serii S z przetwornikiem obrazu wyposażonym w system AF z wykrywaniem fazy w płaszczyźnie ogniskowej. Z kolei nowy procesor obrazu BIONZ XR ma do ośmiu razu większą moc obliczeniową, która pozwala przyspieszyć przetwarzanie i wprowadza wiele cech i funkcji będących znakiem rozpoznawczym tego modelu. Nowością jest także najjaśniejszy i największy na świecie wizjer elektroniczny OLED o rozdzielczości 9,44 miliona pikseli. Kolejna nowość to dwa gniazda na karty pamięci CFexpress typu A, pozwalające połączyć szybkie przesyłanie danych z małymi wymiarami.

Aparat α7S III daje niezwykłe możliwości nagrywania materiału filmowego, takie jak wewnętrzny zapis obrazu 4K z szybkością do 120 klatek na sekundęiczy 10-bitowa kwantyzacja z próbkowaniem koloru 4:2:2. Pozwala także dokonywać nagrań w różnych zaawansowanych formatach, takich jak kodowanie All-intra i MPEG-H HEVC/H.265 (XAVC HS).

Użytkownik ma do wyboru trzy ustawienia przestrzeni barw, S-Gamut, S-Gamut3 i S-Gamut3.Cine, które pozwalają z łatwością uzyskać doskonałe dopasowanie filmów z aparatu α7S III do nagrań z profesjonalnych kamer i kamkorderów, a tym samym uprościć postprodukcję materiału pochodzącego z wielu urządzeń. Jeśli chodzi o krzywe gamma, oprócz S-Log3 dostępny jest także profil obrazu HLG (Hybrid Log-Gamma), który do minimum ogranicza postprodukcję. W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności w postprodukcji aparat α7S III pozwala reprodukować 16-bitowy materiał RAW 4K 60p[xv] na rejestrator zewnętrzny podłączony do portu HDMI typu A[xvi].

Bazową czułość ISO obniżono do 80, zatem normalny zakres ISO wynosi od 80 do 102 400 (z możliwością rozszerzenia do 80-409 600 przy filmowaniu i 40-409 600 przy fotografowaniu). W rezultacie użytkownicy zyskali większą swobodę wyboru czułości oraz szerszy zakres dynamiczny i mniejszy poziom szumu. Jakość obrazu poprawiła się także dzięki zmniejszeniu szumu przy średnim i dużym poziomie czułości o mniej więcej jeden stopień przysłony.

Aparat α7S III jest pierwszym modelem z serii α7S wyposażonym w system Fast Hybrid AF, łączący wykrywanie fazy z wykrywaniem kontrastu. Rozwiązanie to umożliwia szybkie, dokładne i płynne śledzenie obiektów na bardzo dużym obszarze kadru, nawet przy bardzo małej głębi ostrości. Do dokładnego odwzorowania ostrości przyczyniają się także obiektywy Sony z mocowaniem typu E.

Jeżeli scena zawiera wiele poruszających się elementów, do utrzymywania ostrości na żądanym obiekcie można użyć systemu śledzenia w czasie rzeczywistym (Real-time Tracking) i ustawiania ostrości na oko w czasie rzeczywistym (Real-time Eye AF). Dzięki nowemu procesorowi obrazu dokładność wykrywania przez drugi z tych zaawansowanych systemów jest o 30% większa niż w poprzednim rozwiązaniu

Kierując się opiniami klientów, konstruktorzy aparatu dodali kilka funkcji AF do zastosowań profesjonalnych. Należy do nich siedem ustawień szybkości przejścia AF przy przenoszeniu ostrości oraz pięć ustawień czułości zmiany obiektu AF, które pozwalają użytkownikowi określić, na ile łatwo system AF będzie przełączał ostrość na inny obiekt lub utrzymywał ją na obecnym. Funkcja śledzenia dotykiem umożliwia nie tylko włączenie śledzenia w czasie rzeczywistym, ale też komponowanie ujęć i rejestrowanie obrazu przy filmowaniu z gimbala lub pracy w pojedynkę. Z kolei funkcję "Ostrość dotykiem" można teraz włączyć nawet w trybie ręcznej regulacji ostrości — poprzez dotknięcie ekranu LCD lub zdalnie, z aplikacji Imaging Edge Mobile[xvii].

Konstrukcja aparatu α7S III umożliwia efektywne rozpraszanie ciepła i minimalizuje przegrzanie nawet przy nagrywaniu filmu w formacie 4K 60p z 10-bitowym kodowaniem 4:2:2 przez długi czas - powyżej godzinyviii. Nowo opracowany system chłodzenia utrzymuje temperaturę przetwornika i procesora obrazu w normalnym zakresie roboczym, dzięki czemu aparat nie przegrzewa się mimo niewielkich wymiarów obudowy. Nowa konstrukcja rozpraszająca ciepło nie wymaga wentylatora ani otworów wentylacyjnych obudowy, dzięki czemu Alpha 7S III zachowuje odporność na kurz i wilgoć.

α7S III to pierwszy aparat z serii α wyposażony w tryb "aktywny", który wspomaga 5-osiowy optyczny stabilizator obrazu w korpusie podczas szczególnie trudnych ujęć z ręki.

To również pierwszy korpus α z mocowaniem typu E, w którym zastosowano otwierany na bok tylny ekran o regulowanym nachyleniu. Konstrukcja tego rodzaju bardzo ułatwia zdjęcia z gimbala, nietypowych perspektyw, z ręki itp. 3-calowy ekran o rozdzielczości około 1,44 mln pikseli obraca się na bok, w górę i w dół. Obsługuje funkcje dotykowe i zapewnia optymalną widoczność obrazu nawet przy silnym oświetleniu zewnętrznym.

Nowością w aparacie α7S III jest funkcja "Kreatywny wygląd" z 10 wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami. Można ich używać przy fotografowaniu i filmowaniu, by w prosty sposób nadać obrazowi określony klimat lub dostosować go do własnej wizji.

Wśród pozostałych funkcji ułatwiających filmowanie uwagę zwraca nowy sposób sygnalizacji nagrywania na monitorze. Obecnie wyświetlana jest gruba, wyraźnie widoczna czerwona ramka, która pozwala błyskawicznie sprawdzić stan nagrywania nawet po zamontowaniu aparatu na wysięgniku, w gimbalu itp. Użytkownik może skorzystać również z takich funkcji, jak własne ustawienia zoomu, regulacja balansu bieli w czasie nagrywania, obrót zawartości wyświetlacza, fotografowanie z interwałem czy przechwytywanie fotografii z filmów.

Zdjęcie Sony α7S III / materiały prasowe

Aparat α7S III wyposażono w system Fast Hybrid AF z 759 polami AF z wykrywaniem fazy pokrywającymi 92% przetwornika obrazu. Jego wyróżnikiem jest dokładne i niezawodne działanie nawet przy jasności -6 EV[xix], gdy trudno byłoby wyraźnie zobaczyć obiekt nieuzbrojonym okiem. Aparat umożliwia zdjęcia seryjne z szybkością do 10 kl./s (do 8 kl./s z podglądem na żywo) z użyciem migawki mechanicznej lub elektronicznej. Jedna seria może zawierać ponad 1000 nieskompresowanych obrazów RAW.

Kolejną światową nowością w korpusie α7S III jest elektroniczny wizjer OLED typu 0,64" o wysokiej rozdzielczości: około 9,44 mln pikseli (Quad-XGA). Współczynnik powiększenia wynosi 0,90x[xx], co w połączeniu z polem widzenia 41° (po przekątnej) i dużą odległością od oka (25 mm) gwarantuje wyraźny, niezdeformowany podgląd nawet w rogach kadru. Wizjer jest też odporny na pył, zaparowanie i wilgoć. Ma bardzo krótki czas reakcji i pozwala na wybór trybów dostosowanych do różnego rodzaju scen. Każdy jego element zaprojektowano i udoskonalono z myślą o zastosowaniach profesjonalnych.

α7S III to pierwszy aparat cyfrowy Sony obsługujący format HEIF (High Efficiency Image File Format). Ten sposób zapisu obrazu zapewnia płynne, 10-bitowe przejścia tonalne i zaawansowaną kompresję. W rezultacie mimo znacznie zmniejszonej objętości plików zachowana jest wysoka jakość obrazu. Fotografie HEIF można wyświetlać na współpracującym telewizorze HDR (HLG) Sony podłączonym bezpośrednio do złącza HDMI typ A aparatu α7S III, uzyskując wierne oddany zakres dynamiczny.

α7S III to również pierwszy na świecie aparat z dwoma gniazdami na nośniki CFexpress typu A. W gniazdach tych można używać także kart SDXC/SDHC (UHS-I i UHS-II). Karty CFexpress typu A pozwalają połączyć dużą prędkość odczytu i zapisu z małymi wymiarami korpusu. Nadają się do szybkiego fotografowania długich serii obrazów RAW lub nagrywania filmów 4K 120pi o dużej przepływności. Znacząco wyższa prędkość pozwoli na szybkie opróżnienie bufora aparatu, który generuje fotografie lub filmy o dużej objętości. Przesyłanie danych do komputera może przebiegać około 1,7 razy szybciej niż z kart SD. Dwa gniazda mogą pracować w trybie naprzemiennym, umożliwiającym długotrwały, ciągły zapis danych nawet przy najwyższej przepływności, jak również jednoczesne nagrywanie i sortowanie według typu formatu nagrywania.

W aparacie α7S III wprowadzono przeprojektowany uchwyt. Aparat jest wyposażony w wytrzymałe, niezawodne złącze HDMI typu A. Jako pierwszy model z serii α obsługuje system zasilania USB PD (Power Delivery), pozwalający doprowadzić większą moc z zewnętrznego źródła. W rezultacie użytkownik może nagrywać materiał filmowy przez dłuższy czas, w minimalnym stopniu zużywając zapas energii w akumulatorze.

Dostępność

Nowy pełnoklatkowy aparat z wymiennymi obiektywami α7S III pojawi się w Europie we wrześniu 2020 r.