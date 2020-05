Sonos Arc – nowy inteligentny soundbar

Firma Sonos prezentuje swój nowy inteligentny soundbar – Sonos Arc. To pierwszy produkt marki wspierający technologię Dolby Atmos. Oprócz Arc do portfolio producenta dołączają dziś nowe generacje znanych modeli: Sonos Five i Sonos Sub. Wszystkie te produkty w pełni wykorzystują możliwości nowej platformy oprogramowania Sonos S2.

Zdjęcie Sonos Arc /materiały prasowe

Sonos Arc to inteligentny soundbar. W urządzeniu zastosowano 11 wydajnych głośników, w tym dwa skierowane w górę dla efektu audio 3D. W strojeniu Arc brał udział zespół nagrodzonych Oscarami inżynierów dźwięku.

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, Arc automatycznie dostosowuje profil dźwięku do ustawienia kina domowego, rodzaju i źródła odtwarzanych treści oraz systemu stereo, Dolby Digital 5.1 lub Dolby Atmos. Treści zgodne z tym ostatnim standardem można już znaleźć w ponad 25 usługach streamingu wideo.

Urządzenie zostało wyposażone w zaktualizowaną wersję Sonos Trueplay - technologii, która pozwala dostosować profil akustyczny głośników do pomieszczenia. Trueplay bierze teraz pod uwagę dźwięk poziomy i pionowy, zapewniając wsparcie dla audio 3D.

Użytkownicy mogą sterować soundbarem i konfigurować dźwięk przez nową aplikację Sonos, opartą o drugą generację oprogramowania producenta. Do ich dyspozycji oddano m.in. funkcje poprawy jakości odtwarzanej mowy (Speech Enhancement) oraz tryb nocny (Night Sound), który tłumi np. dźwięk głośnych eksplozji. Arc można również kontrolować pilotem telewizora lub głosowo. Urządzenie jest kompatybilne z Amazon Alexa, Asystentem Google oraz Apple AirPlay 2.

Arc jest dostępny w dwóch matowych wersjach kolorystycznych - czarnej oraz białej. Został okryty zaokrągloną o 270 stopni maskownicą i łagodną, gładką obudową. Soundbar można postawić na stoliku z telewizorem lub zamontować na ścianie, wykorzystując do tego specjalny uchwyt. Podłączenie do telewizora odbywa się za pomocą złącza HDMI eARC lub ARC.

Arc jako samodzielne urządzenie dostarcza wysokiej jakości wrażeń z kina domowego. Istnieje jednak możliwość rozszerzenia systemu np. o Sonos Sub i parę głośników One SL.

- Dom stał się dzisiaj jeszcze ważniejszym elementem codziennego życia. Celem naszych produktów od zawsze było wzbogacanie czasu spędzanego w domu o świetny dźwięk i nowe doświadczenia - mówi Patrick Spence, dyrektor generalny Sonos. - Chcemy, aby w każdym pomieszczeniu z telewizorem użytkownicy mogli cieszyć się najlepszą muzyką, filmami i serialami, jakie są dzisiaj dostępne na platformach streamingowych. Arc ustanawia nowy standard dla soundbarów i jest ucieleśnieniem naszej filozofii dotyczącej dźwięku i designu.

Arc zastąpi w portfolio Sonos modele Playbar i Playbase. Produkt można zamówić w przedsprzedaży na sonos.com w cenie 3899 złotych i będzie w pełni dostępny od 10 czerwca.

Trzecia generacja Sonos Sub oraz Sonos Five



Oprócz premiery Arc, Sonos zaprezentował jeszcze dwie nowości: Sonos Sub (3 generacja), a także Sonos Five.

Nowy Sub zachował charakterystyczny design niskotonowego głośnika z rodziny Sonos. Dostępny jest w wersji białej i czarnej.

Zdjęcie Sonos Five / materiały prasowe

Z kolei Sonos Five to nowa odsłona najmocniejszego muzycznego głośnika producenta, czyli Play:5. Five jest utrzymany w duchu swojego poprzednika, dlatego dobrze wpasuje się w każdą przestrzeń. Urządzenie można ustawić poziomo i wykorzystywać jako pojedynczy głośnik lub sparować dwa głośniki ustawione pionowo dla szczegółowej separacji kanałów stereo. Sonos Five można też podłączyć do gramofonu, aby odtwarzać płyty winylowe. Produkt jest dostępny w wersjach czarnej z czarną maskownicą i po raz pierwszy białej z białą maskownicą.

Od swoich poprzedników, oba urządzenia odróżnia także większa ilość pamięci oraz zwiększona moc obliczeniowa.

Ceny wynoszą 3399 zł za Sonos Sub oraz 2499 zł za Sonos Five. Ogólna dostępność jest planowana na 10 czerwca.

Wspierane przez nową aplikację Sonos

Od 8 czerwca użytkownicy Sonos będą mogli pobrać nową, ulepszoną aplikację będącą podstawą dla kolejnej generacji produktów Sonos, takich jak Arc, Five oraz nowy Sub. Wszystkie trzy produkty będą obsługiwane wyłącznie przez nową aplikację.

Aplikacja zapewnia wsparcie dla technologii audio o wyższej rozdzielczości (o czym można przekonać się z Arc w systemie Dolby Atmos), usprawnione zabezpieczenia, nowy wygląd i łatwiejszą obsługę. Zaktualizowany interfejs pozwala użytkownikom łatwiej wyszukiwać treści, kontrolować dźwięk i dostosowywać system do własnych potrzeb dzięki nowym opcjom, takim jak zapisywanie grup pomieszczeń.

Po pobraniu nowej aplikacji można łatwo przenieść swój dotychczasowy system pod nową platformę. Wszystkie ulubione treści, usługi oraz ustawienia zostaną zachowane.