Snapchat wprowadził własną wersję TikToka

Popularny komunikator internetowy Snapchat wystartował z nowa platformą o nazwie Spotlight. Jej możliwości są podobne do tych znanych z TikToka.

Zdjęcie Snapchat Spotlight /YouTube

TikTok, aplikacja do tworzenia krótkich formatów wideo, pobrana przeszło dwa miliardy razy cieszy się coraz większą popularnością. Niestety, w ostatnich miesiącach w światowych mediach pojawiły się głosy wątpliwości co do bezpieczeństwa prywatnych danych użytkowników.

Reklama

Sytuację tę postanowiła wykorzystać firma stojąca za komunikatorem Snapchat. Stworzyła ona wbudowaną aplikację, która w dużej mierze ma stanowić kopię TikToka i jak on ma umożliwiać przesyłanie zabawnych lub głupawych, krótkich filmików. Nowa funkcja jest oczywiście automatycznie wbudowana w główną aplikację.

Wideo youtube

Chociaż Snapchat nie jest pierwszym komunikatorem, który postanowił stworzyć alternatywę dla TikToka, firma postanowiła w ciekawy sposób przyciągnąć nowych użytkowników. W tym celu ogłosiła fundusz w wysokości 1 miliona dolarów - do podziału pomiędzy najpopularniejszych twórców. Osoba, która stworzy popularny materiał do końca 2020 roku, ma szansę otrzymać część wspomnianej kwoty.

Pomysł wydaje się ciekawy. Zainteresowani?