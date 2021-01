Smartwatch pomoże wykryć koronawirusa

Według najnowszych badań dane zebrane z opasek medycznych mogą przyczynić się do szybszego wykrycia objawów COVID-19.

Zdjęcie Apple Watch i funkcja EKG /materiały prasowe

Większość smartwatchy dostępnych na rynku posiada funkcje opasek medycznych zbierających dane na temat naszego organizmu. Z niedawno przeprowadzonego badania jasno wynika, że mogą tym samym służyć jako narzędzia do identyfikacji infekcji, zanim wystąpią pierwsze poważniejsze symptomy.

Reklama

Do przeprowadzenia testu wykorzystano algorytmy uczenia maszynowego z medycznej opaski na rękę, aby zasymulować około 25 wzorców snu wśród użytkowników. W przypadku siedmiu z ośmiu uczestników, którzy zachorowali na grypę i nosili opaskę, dane związane z zaburzeniami snu wskazały na to, iż każda z osób jest zainfekowana i będzie zarażać. Badania koncentrowały się na grypie, jednak metoda może być na tyle ogólna, iż pozwoli na działanie również w przypadku COVID-19.

W rozmowie z CBS MoneyWatch, Rob Hirten, profesor medycyny w Nowym Jorku, stwierdził, że obserwacja tętna w trakcie snu, może wykazywać, którzy pacjenci są zakażeni koronawirusem. Wszystko dlatego, że w przypadku stanu zapalnego w organizmie ulega ono dużej zmienności.

Inteligentne zegarki oraz opaski medyczne, w przeciwieństwie do klasycznych badań, mierzą stan użytkownika całą dobę. Tym samym od razu mogą one zwrócić naszą uwagę. Podłączenie do takich urządzeń rozwiązania automatycznie przesyłającego dane do instytutu zdrowia, mogłoby umożliwić stały monitoring, a tym samym o wiele szybsze działanie w przypadku zarażenia.

Czy oznacza to, że niebawem wszyscy będziemy nosić smartwatche, które samoczynnie wykryją wirusa?