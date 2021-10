Smartfony Samsung z funkcją kluczyka samochodowego

Po raz pierwszy Samsung ogłosił implementacje nowego rozwiązania podczas premiery smartfona Galaxy S21. Jak jednak wynika z oficjalnego komunikatu - funkcja nareszcie dotrze do pierwszych klientów.

Rozwiązanie bazuje na komunikacji ultraszerokopasmowej UWB. Jest to cyfrowa technologia radiowa bliskiego zasięgu o dużej przepustowości charakteryzująca się wyjątkowo precyzyjną lokalizacją przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa. Precyzja UWB uniemożliwia również ataki przekaźnikowe, które blokują lub przechwytują sygnał radiowy. Obecnie jedyne urządzenia Samsunga wyposażone w to rozwiązanie, to modele Samsung Galaxy S21 Plus i Ultra, Note 20 Ultra oraz Galaxy Z Fold 2 i 3.

Co ciekawe funkcja będzie obsługiwała komunikację pasywną, a więc umożliwi odblokowanie, uruchomienie, a nawet regulacje siedzeń, bez konieczności wyjmowania smartfona z kieszeni.

Początkowo rozwiązanie będzie dotyczyć wyłącznie właścicieli elektrycznych pojazdów Genesis GV60. Samsung poinformował jednak, że prowadzi już rozmowy z takimi markami jak Audi, BMW i Ford.