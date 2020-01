Słuchawki Louis Vuitton za 4000 złotych

Słynna, luksusowa marka Louis Vuitton wraz z Horizon Earphones zaprezentowali bezprzewodowe słuchawki dla najbogatszych.

Zdjęcie Słuchawki Louis Vuitton /materiały prasowe

Słuchawki okraszone logiem Louis Vuitton mają być dostępne w czterech różnych kolorach i dostarczyć użytkownikom do 10 godzin słuchania muzyki. Co ciekawe, dzięki specjalnemu, dodatkowemu etui wyposażonego w panel ładujący, będzie można zwiększyć czas odsłuchu do nawet 20 godzin.

Urządzenie bazuje na modelu MW07 Horizon Earphones, co biorąc pod uwagę jego wysoką jakość, może przyciągnąć wielu potencjalnych klientów. O ile oczywiście będą dysponować odpowiednio \ zasobnym portfelem.

Cena słuchawek została ustalona na 1000 dolarów, a więc niemal 4000 złotych.