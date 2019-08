Słuchawki Hama Pure Passion z technologią Dual Speaker

Do portfolio produktów marki Hama dołączył zestaw słuchawkowy Bluetooth Pure Passion, wyposażony w technologię podwójnych głośników Dual Speaker, cyfrowe przetwarzanie dźwięku oraz zintegrowanego pilota oferującego kilka funkcjonalności.

Zdjęcie Hama Bluetooth Pure Passion /materiały prasowe

Słuchawki dokanałowe Pure Passion zostały wyposażone w specjalną technologię Dual Speaker, która zakłada umieszczenie dwóch głośników z każdej strony urządzenia (1x 6 mm + 1x 10 mm), a także w cyfrowe przetwarzanie dźwięku CVC5.0 Dual. Dzięki temu można cieszyć się wyjątkowo czystym dźwiękiem zarówno wtedy, kiedy słucha się muzyki czy rozmawia przez telefon, bez rozpraszającego hałasu dochodzącego z otoczenia.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Pure Passion został zintegrowany z pilotem do zdalnego sterowania, który umożliwia odbieranie i kończenie rozmów telefonicznych, aktywację wyboru języka oraz indywidualne sterowanie odtwarzaniem muzyki. Wbudowana regulacja głośności umożliwia wygodne dopasowanie siły głosu, a mikrofon pozwala na łatwe przełączanie między odtwarzaniem muzyki i odbieraniem połączeń telefonicznych.

Maksymalny czas działania zestawu słuchawkowego to 200 godzin na jednym ładowaniu, natomiast maksymalny czas rozmowy to 6 godzin, z kolei samo ładowanie trwa 2 godziny. Waga słuchawek to zaledwie 15 gramów, a zasięg emisji ich sygnału wynosi 10 metrów.

Obudowa słuchawek została wykonana z wysokiej jakości wytrzymałego metalu. Silikonowe wkładki dołączone do zestawu dostępne są w trzech rozmiarach: S, M i L, dzięki czemu każdy użytkownik może dopasować je do swoich potrzeb, zapewniając idealne przyleganie słuchawek do uszu. Produkt dostępny jest w czarnym kolorze.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Pure Passion dostępny jest w cenie 159 zł.