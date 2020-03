Slack pracuje nad integracją z Microsoft Teams

Slack pracuje nad zintegrowaniem funkcji połączeń głosowych z Microsoft Teams. Integracja miałaby pozwolić użytkownikom na swobodną wymianę wiadomości.

Zdjęcie Slack może zintegrować się z Microsoft Teams /123RF/PICSEL

- Pracujemy nad integracją funkcji połączeń z Microsoft Teams - poinformował Stewart Butterfield, dyrektor generalny Slacka podczas rozmowy z serwisem CNBC. Slack nie ujawnił dokładnie, jak będzie działała integracja połączeń, jednak firma w zeszłym roku przeprowadziła podobną integrację z usługą Microsoft Office 365.

Nie jest jasne, kiedy nowa integracja Microsoftu i Slacka zostanie wprowadzona oraz będzie dostępna dla użytkowników. Byłoby również zaskakujące, gdyby obie marki zdecydowały się na taką współpracę, głównie ze względu na silną konkurencję między sobą.

Slack to platforma zawierajaca zestaw narzędzi do współpracy zespołowej. Program został stworzony w oparciu o platformę Electron. Początkowo był to komunikator i platforma wykorzystwana wewnętrznie w firmie robiacej gry wideo. Z czasem Slack awansował do miana ich głównego produktu.