Skype usuwa wymaganą rejestrację do połączeń wideo

Komunikator firmy Microsoft idzie w ślady popularnej aplikacji Zoom i umożliwia użytkownikom na korzystanie z wideokonferencji bez potrzeby rejestrowania konta.

Aplikacja Zoom, która zyskała ogromną popularność za sprawą szalejącej epidemii koronawirusa i przymusowej pracy w domu, mierzy się obecnie z wieloma problemami. Sytuację tę postanowili wykorzystać konkurenci, czerpiąc garściami z najlepszych rozwiązań wspomnianego programu.

Najlepszym przykładem niech będzie należący do Microsoftu komunikator Skype, który postanowił na czas nieokreślony zrezygnować z wymogu rejestracji kont. Jak wynika z zamieszczonego na twitterze komunikatu, obecnie by połączyć się ze znajomymi wystarczy wygenerować unikalny link i rozesłać go znajomym. W ten sposób będziemy mogli skorzystać z pełnego zestawu funkcji jakie oferuje Skype, bez konieczności mozolnego tworzenia konta.



Warto mieć jednak na uwadze, że Skype umożliwia prowadzenie wideokonferencji dla maksymalnej liczby 50 osób, nie zaś 100, jak w przypadku programu Zoom. Być może jednak, niebawem się to zmieni.