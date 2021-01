Skan twarzy - WhatsApp wprowadzi kontrowersyjny sposób weryfikacji

Pomimo dużych problemów związanych ze zmianą polityki poprawności, WhatsApp wciąż pracuje nad rozwojem swojej aplikacji. Tym razem komputerowa wersja komunikatora doczeka się nowych zabezpieczeń.

Zdjęcie WhatsApp wprowadza nowości do przeglądarki /123RF/PICSEL

WhatsApp wprowadza nową funkcję uwierzytelnianie w komputerowej wersji komunikatora. Od teraz aplikacja będzie wymagała naszych danych biometrycznych w celu połączenia mobilnego konta z wersją desktopową.

Podczas gdy do tej pory logowanie na swoje komputerowe konto wymagało weryfikacji w postaci zeskanowanego telefonem kodu QR, teraz do funkcji zabezpieczeń dochodzi kolejna. Mowa o autoryzacji dostępu za pomocą zeskanowania twarzy lub odcisku palca. Działanie to będzie jednorazowe i wymagane w przypadku pierwszego łączenia konta mobilnego z komputerem.

Oczywiście mowa tu tylko o urządzeniach wyposażonych w takie systemy. Użytkownicy starszych telefonów będą niestety musieli pozostać przy dotychczasowych metodach logowania.

Choć funkcja nie jest jeszcze w pełni dostępna, należy się spodziewać, że zostanie zaimplementowana w najbliższych dniach. Profilaktycznie WhatsApp uspokaja, że firma nie może uzyskać dostępu do informacji biometrycznych przechowywanych przez system operacyjny urządzenia. Z tego względu nasze działanie ma być całkowicie bezpieczne.