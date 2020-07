SG-3 Supergłęboki Odwiert Kolski – najgłębszy odwiert badawczy świata

Na Półwyspie Kolskim znajduje się opuszczony projekt, który nadal pozostaje najgłębszym odwiertem badawczym na świecie - Supergłęboki Odwiert Kolski jest głęboki na ponad 12 kilometrów.

Zdjęcie Supergłęboki Odwiert Kolski /123RF/PICSEL

Supergłęboki Odwiert Kolski to projekt znajdujący się w obwodzie pieczeńskim na Półwyspie Kolskim. Całość jest wynikiem naukowego przedsięwzięcia wiertniczego zakładającego wywiercenie najgłębszej dziury świata. Kola ma głębokość 12 262 metrów.

Dodatkowo odwiert przez wiele lat była uznawany za najdłuższą konstrukcję tego typu. Rekord ten został jednak pobity w ostatnich latach, między innymi przez platformy wiertnicze znajdujące się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wiercenie rozpoczęto 24 maja 1970 roku przy użyciu wiertła Uralmash-4E, a później modelu Uralmash-15000. Najgłębszy z wywierconych otworów oznaczony także jako SG-3 osiągnął głębokość 12262 metrów. Całość posiada 23 centymetry średnicy, tak więc nie można uznać tego odwiertu za przesadnie szeroki. W 2008 roku Kola Superdeep Borehole straciła swój rekord na rzecz odwiertu naftowego Al. Shaheen o długości 12289 metrów.

Zdjęcie Wieża wiertnicza. Fot. Andre Belozeroff / Wikipedia

Pierwotnie projekt SG-3 zakładał wywiercenie otworu o głębokości równych 15 kilometrów. W dniu 6 czerwca 1979 w ZSRR wiertło przekroczyło głębokość 12 kilometrów, tym samym bijąc rekord należący do odwiertu znajdującego się Stanach Zjednoczonych. Nie obyło się jednak bez problemów: w pewnym momencie w Odwiert Kolski utknął odcinek przewodu wiertniczego, który zatrzymał się na dole otworu. Po dokopaniu się 12 kilometrów w głąb Ziemi, naukowcy stwierdzili, iż spróbują kopać dalej. Okazało się to niemożliwe ze względu na temperatury przekraczające 190 stopni Celsjusza. Pierwotnie miały one wynosić około 100 stopni Celsjusza.

Odwiert Kola spenetrował około jedną trzecią drogi przez kontynentalną skorupę Baltic Shield szacowaną na około 35 kilometrów głębokości. W samym odwiercie prowadzono szeroko zakrojone badania geofizyczne. Naukowcy szukali odpowiedzi na pytania związane z sejsmicznością oraz skorupą ziemską, a także jej składem - zarówno fizycznym, jak i chemicznym. Na głębokości 7 kilometrów naukowcy znaleźli także wodę z minerałów, która utknęła podczas przemieszczania się pomiędzy warstwami planety.

Projekt Kola zakończył się w 1995 roku z powodu rozpadu Związku Radzieckiego - sprzęt został zezłomowany, a od tego momentu miejsce jest opuszczone. Ruiny odwiertu są często odwiedzane przez ciekawskich turystów.