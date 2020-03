Sennheiser Momentum True Wireless 2 – premiera słuchawek

Sennheiser zaprezentował słuchawki Momentum True Wireless 2. Czym różnią się one od pierwszej generacji akcesorium?

Zdjęcie Sennheiser Momentum True Wireless 2 /materiały prasowe

Największą nowością w nowych słuchawkach Sennheisera jest technologia ANC, która zapewnia aktywne tłumienie szumów otoczenia. Dzięki wykorzystaniu mikrofonów na każdej ze słuchawek, akcesorium jest w stanie lepiej odizolować użytkownika od otoczenia. Dzięki wykorzystaniu funkcji Transparent Hearing, każda osoba będzie mogła dostosować natężenie tłumienia według własnych preferencji.

Reklama

Niemiecki producent zmniejszył także nieco konstrukcję swoich słuchawek, aby lepiej pasowały one do uszu. Model Momentum True Wireless 2 oferuje także klasę IPX4, co przekłada się na odporność na zachlapania oraz pot. Bateria w słuchawkach ma zapewnić 7 godzin pracy na jednym ładowaniu, a dołączone etui pozwoli trzykrotnie naładować akcesorium do pełna.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 zostały wycenione na równowartość 299 euro.