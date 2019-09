SECURITY PWNing CONFERENCE 2019

14-15 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja „SECURITY PWNing” dedykowana szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa IT. Wzorem trzech poprzednich edycji jej organizatorem jest Instytut PWN, a Przewodniczącym Rady Programowej i twarzą spotkania - Gynvael Coldwind. Security PWNing 2019 będzie znakomitą okazją do wysłuchania wystąpień najlepszych ekspertów cyberbezpieczeństwa z Polski i Europy oraz rywalizacji w ramach zawodów CTF.

Konferencja "SECURITY PWNing" to głęboko techniczna konferencja, która już po raz czwarty zagości w kalendarzu najważniejszych wydarzeń z obszaru bezpieczeństwa IT. 14-15 listopada uznani eksperci-praktycy z Polski i Europy podzielą się ze zgromadzonymi swoją wiedzą, praktyką i doświadczeniami z zakresu bezpieczeństwa informatycznego oraz współczesnego hackingu. Przewodniczącym Rady Programowej jest Gynvael Coldwind, znany programista-pasjonat z zamiłowaniem do bezpieczeństwa komputerowego i niskopoziomowych aspektów informatyki, współzałożyciel zespołu Dragon Sector, pracujący w Google jako Senior Software Engineer/Information Security Engineer.

"Trzy poprzednie edycje "Security PWNing" skrojone na miarę potrzeb specjalistów poruszających się w skomplikowanym świecie cyberbezpieczeństwa utwierdziły mnie w przekonaniu, iż jest potrzeba na cykliczne spotkania w których merytoryka jest stawiana na pierwszym miejscu. - mówi Gynvael Coldwind. - Dobierając zagadnienia i prelegentów zwracamy uwagę na to, aby każdy uczestnik konferencji wyszedł z niej nie tylko z solidną dawką wiedzy, ale i pomysłami do szukania nowych, autorskich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT. Security PWNing to także świetna okazja do networkingu i budowania własnej sieci kontaktów biznesowych na co coraz częściej zwracają uwagę uczestnicy spotkania."

Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT, osoby odpowiedzialne za administrowanie sieciami i systemami IT, konsultanci i eksperci bezpieczeństwa informacji, pracownicy firm dostarczających rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT oraz studenci i pasjonaci będą mogli wysłuchać wystąpień najlepszych ekspertów tej dziedziny. Klaus Schmeh, autor 14 książek, 200 artykułów, 1000 wpisów na blogu oraz 25 publikacji naukowych przybliży zebranym temat największych problemów spotykanych w kryptologii. Michał Legin, Security Engineer w firmie Google, pracujący na co dzień w zespole Digital Forensics & Incident Response pochyli się nad problematyką cyfrowych technik śledczych. O automatycznym wykrywaniu podatności przy pomocy Binary Ninja opowie Michał Melewski, Security Engineer w zespole bezpieczeństwa Google, a Grzegorz Wypych, Software Developer IBM przybliży zebranym zagadnienia Security Research w urządzeniach IoT (TP-LINK). Arkadiusz Kamiński, redaktor naczelny serwisu o grach wideo, arhn.eu opowie o hackingu z innej strony, czyli Arbitrary Code Execution w grach wideo. Prokurator Agnieszka Gryszczyńska przedstawi temat dotyczący kradzieży tożsamości, możliwości zmniejszenia skali ataków i ścigania ich sprawców. Paweł Czubachowski, Dominik Czarnota, Jan Dąbroś, Kornel Dulęba, Kamil Frankowicz, Wojciech Lesicki, Michał Leszczyński, Dominik Maliński, Krystian Matusiewicz oraz Michał Stanek w swoich wystąpieniach poruszą kolejne zagadnienia związane z bezpieczeństwem IT. Lista nie jest zamknięta, "gorące" i aktualne tematy zostaną podane do wiadomości publicznej po wakacjach.

Podczas drugiego dnia spotkania każdy z uczestników będzie mógł zgłosić swój udział w sesji lightning talks, do której zostaną wybrane najciekawsze tematy. Poza programem konferencji osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w stricte specjalistycznych warsztatach z wybranych dziedzin bezpieczeństwa IT.

Każdy uczestnik wydarzenia będzie mógł stworzyć własną drużynę i stanąć w szrankach w zawodach liczonych do klasyfikacji generalnej CTFTime. Konkurs będzie organizowany przez jedną z najlepszych drużyn CTF na świecie - polski zespół Dragon Sector, więc można się spodziewać arcyciekawych zadań.

Organizatorzy nie zapomnieli także o tym, aby uczestnikom konferencji zapewnić dobrą rozrywkę - w specjalnej strefie zorganizowanej przez Fundację Dawne Komputery i Gry będzie można zagrać w kultowe gry na sprzęcie sprzed kilkunastu-kilkudziesięciu lat a wieczorem zrelaksować się na after party .

***

Informacje na temat konferencji i rejestracja:

https://www.instytutpwn.pl/konferencja/pwning/

Termin:

SECURITY PWNing CONFERENCE 2019

14-15 listopada 2019

***

Miejsce:

Novotel Warszawa Centrum

ul. Marszałkowska 94, Warszawa

***