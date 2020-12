Samsung wprowadza na rynek 110-calowy MicroLED

Koreański producent postanowił wprowadzić na rynek 110-calowy telewizor, korzystający z technologii samoemisyjnej diody LED.

Zdjęcie 110-calowy MicroLED /materiały prasowe

Już dwa lata minęły od pierwszej prezentacji ogromnego 146-calowego ekranu nazwanego The Wall. Zaprezentowany po raz pierwszy w 2018-roku podczas targów CES, gigantyczny telewizor, był oparty na technologii MicroLED - diodach LED zdolnych do samodzielnej emisji światła. Ich wielkość wyrażona jest w mikrometrycznej skali (µm) - co oznacza, że są o wiele mniejsze od obecnie dostępnych diod LED. Co więcej są źródłem światła dla samych siebie. Rozwiązanie takie eliminuje potrzebę stosowania filtrów kolorów lub podświetlenia, a jednocześnie zapewnia wysoką jakość obrazu. Ekran MicroLED posiada także większość wytrzymałość i jakość w zakresie wydajności świetlnej, żywotności źródła światła i zużycia energii.

Choć do tej pory konstrukcje wykorzystujące to rozwiązanie, bazowały na wymagającej specjalnej instalacji konstrukcji modułowej - teraz Samsung zaprezentował wspomnianą technologię w formie klasycznego telewizora.

Model o przekątnej 110 cali może wyświetlać zawartość 4K HDR i wykorzystuje diody LED wielkości mikrometra, które mogą działać przez dekadę. Telewizor wyposażono w nowy procesor Micro AI o mocy, która pozwala uzyskać wysoką jakość 4K HDR, zapewniając jednocześnie jasną, wyrazistą i realistyczną jakość obrazu zoptymalizowaną dla każdej sceny. Urządzenie posiada ponadto funkcję Multi View, która może wyświetlać do czterech źródeł treści jednocześnie na podzielonych ekranach, a także obsługuje dźwięk 5.1 i funkcję śledzenia obiektów poruszających się na ekranie.

Aby móc wypuścić ten produkt, firma musiała opracować nową technologię montażu powierzchniowego i nowy proces produkcyjny wywodzący się z działalności związanej z półprzewodnikami. Dzięki temu firma Samsung będzie mogła w przyszłości produkować jeszcze mniejsze wyświetlacze MicroLED dla konsumentów.

Urządzenie jest obecne dostępne w przedsprzedaży w Korei. Telewizor będzie dostępny na światowych rynkach w pierwszym kwartale przyszłego roku.