Samsung ogłosiła wprowadzenie Remote Access – nowej funkcji, która będzie dostępna w ofercie Smart TV od 2019 r. Zapewni ona lepszą łączność bezprzewodową z komputerami PC, tabletami i smartfonami, umożliwiając użytkownikom zdalne sterowanie kompatybilnymi programami i aplikacjami za pośrednictwem telewizora Samsung Smart TV oraz myszy i klawiatury.

Zdjęcie Remote Access w telewizorach Samsung Smart TV /materiały prasowe

Bez potrzeby korzystania z osobnego kabla HDMI domownicy będą mogli za pomocą telewizora uzyskać zdalny dostęp do znajdującego się w innym pomieszczeniu komputera PC czy tabletu, aby przeglądać strony internetowe czy przeszukiwać sieć.

Remote Access nie tylko umożliwia bezpośrednie sterowanie urządzeniami podłączonymi do telewizora za pomocą klawiatury i myszy, a także pozwala na wyświetlanie różnorodnych treści na ekranie większym niż standardowy wyświetlacz laptopa czy tabletu. Ponadto rozwiązanie to oferuje dostęp poprzez przeglądarkę internetową do treści zgromadzonych w chmurze, co pozwala użytkownikom korzystać z plików tam przechowywanych i oglądać oraz edytować dokumenty bezpośrednio na ekranach swoich telewizorów Samsung.

Funkcja Remote Access dostępna będzie w każdym miejscu na świecie dzięki rozwiązaniu VMware Horizon, czyli infrastrukturze wirtualnego pulpitu (Virtual Desktop Infrastructure, VDI), którą Samsung wraz ze swoim partnerem, firmą VMware - czołowym innowatorem w dziedzinie oprogramowania dla przedsiębiorstw, dostarcza konsumentom.

- Samsung i VMware łączy pasja pomagania użytkownikom w osiągnięciu jak największej efektywności. Kontynuujemy rozszerzanie współpracy, aby osoby pracujące zdalnie mogły bezproblemowo korzystać z wirtualnych pulpitów, aplikacji i usług online ze swoich ulubionych urządzeń Samsung, w tym Smart TV - powiedział Shankar Iyer, Executive Vice President of Visual Display Business w VMware.

Samsung zintegrował funkcję Remote Access ze swoją technologią zabezpieczeń Samsung Knox. Obecny we wszystkich telewizorach Samsung Smart TV od 2015 roku system Knox jest wspierany regularnymi aktualizacjami oprogramowania w celu zapewnienia ciągłej ochrony. Ponadto jest to jedyne rozwiązanie w branży telewizyjnej posiadające certyfikat Common Criteria w zakresie bezpieczeństwa.