Samsung Electronics zaprezentował na targach Integrated Systems Europe (ISE) 2019 w Amsterdamie pierwsze produkty digital signage (technologia wykorzystywana w reklamach outdoor) oferujące jakość obrazu QLED 8K. Oprócz urządzeń signage QLED 8K uczestnicy ISE 2019 będą mieli okazję zapoznać się z takimi nowinkami technologicznymi jak The Wall 2019 i Multi-Link LED HDR dla produktów digital signage.

Zdjęcie QLED 8K Signage /materiały prasowe

Samsung zaprezentował nowy 82" ekran QLED 8K Signage, który łączy najwyższą na rynku rozdzielczość z technologią poprawy jakości obrazu (upscalingu) opartą na sztucznej inteligencji (AI). Technologia poprawy rozdzielczości oparta na AI w wyświetlaczach komercyjnych pomoże m.in. w przyciągnięciu uwagi potencjalnych klientów. Dla właścicieli sklepów i reklamodawców oznacza to obniżenie kosztów związanych z prezentowaniem treści o niskiej rozdzielczości, która podczas wyświetlania na urządzeniu 8K, znacząco zyska na jakości.

Reklama

Smukła konstrukcja nowych urządzeń digital signage, o grubości nie przekraczającej 40 mm, zapewnia łatwą instalację dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii optycznej firmy Samsung. Znakomicie wkomponowuje się w każde otoczenie zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej. Dzięki rozdzielczości 7680 x 4320 pojedyncze piksele na obrazie są praktycznie niewidoczne dla ludzkiego oka.

Podobnie, jak zaprezentowany pod koniec ubiegłego roku telewizor, wyświetlacz QLED 8K zapewnia lepsze wyświetlanie czerni dzięki funkcji lokalnego przyciemniania i Quantum Light Control. Wyświetlacz obsługuje również funkcję HDR10+, i charakteryzuje się jasność szczytową dochodzącą do 4 000 nitów co zapewnia 100-procentowe odwzorowanie kolorów niezależnie od poziomu jasności.

The Wall 292″ w rozdzielczości 8K: premiera w pierwszej połowie 2019 r.

W pierwszej połowie bieżącego roku Samsung wprowadzi na rynek wyświetlacz The Wall o przekątnej 292" i rozdzielczości 8K. The Wall to wielkoformatowy wyświetlacz modułowy, idealnie nadający się zarówno do luksusowych rezydencji, jak i do zastosowań biznesowych. Można go konfigurować i dostosowywać do różnych rozmiarów i proporcji w zakresie od 73 do 292 cali. Smukła, bezramkowa konstrukcja The Wall umożliwia dyskretne wkomponowanie wyświetlacza w otoczenie. Tryb Ambient daje możliwość wyświetlania różnorodnych treści, takich jak fotografie i dzieła sztuki oraz dopasowanie tła do otoczenia.

Wrażenia wizualne oferowane przez wyświetlacz, mają być uzupełnione przez najwyższej klasy rozwiązania audio oferowane przez partnerów Samsunga takich jak Harman Luxury Audio i Steinway Lyngdorf. Samsung współpracuje też z firmami Control4, Crestron i Savant w zakresie rozwiązań automatyki domowej oraz Domotz, Ihiji i OrvC w zakresie możliwości zdalnego monitorowania.

Multi-Link LED HDR: Pierwsze w branży 8K HDR dla urządzeń signage LED

Multi-Link LED HDR to pierwsza w branży technologia 8K LED HDR. Za pomocą zastrzeżonego prawnie algorytmu i analizy scen, Multi-Link LED HDR zamienia treści w obraz o jakości HDR, bez potrzeby wykorzystania specjalnych metadanych.

Technologia Multi-Link LED HDR wyposażona jest także funkcję Inverse Tone Mapping (ITM) i Dynamic Peaking, w celu osiągnięcia maksymalnej jasności i kontrastu pełnego ekranu poprzez podwojenie wartości szczytowej luminancji. Funkcja odwzorowywania kolorów pozwala również ustawić adaptacyjną gamę kolorów, aby uzyskać realistyczne, żywe barwy LED.

Ponadto Technologia Multi-Link LED HDR dzięki optymalnemu trybowi transmisji na żywo dostarcza treści przekazywane na żywo z mniejszym opóźnieniem. Pomaga to wyeliminować plątaninę przewodów w innych wyświetlaczach za pomocą 100 metrowego kabla LAN.

Zdjęcie The Wall Samsunga / materiały prasowe

Dzięki funkcji Multi 8K Frame Lock wbudowanej w Multi-Link LED, integratorzy nie potrzebują osobnego urządzenia do synchronizacji treści prezentowanych na wyświetlaczach 8K. Technologia Multi-Link LED HDR obsługuje wszystkie urządzenia Samsung SMART LED Signage i jest kompatybilna z urządzeniami z serii The Wall Professional i IFJ.

Seria OMN/OMN-D: Światowa prezentacja urządzeń digital signage przeznaczonych do częściowej eksploatacji na zewnątrz

Samsung wprowadzi w tym roku na rynek serię urządzeń digital signage przeznaczonych do częściowej eksploatacji na zewnątrz OMN/OMN-D. Wyświetlacze przeznaczone do umieszczenia w oknach wystawowych, dostępne w rozmiarach 46″ i 55″, pozwalają na wyświetlanie żywych i wyraźnych barw oraz zapewniają widoczność, nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Jest to możliwe dzięki wysokiej jasności ekranów dochodzącej do 4000 nitów i wysokim współczynniku kontrastu 5000:1.

Seria OMN-D zaoferuje dwustronne wyświetlacze, które pozwolą na pokazywanie treści jednocześnie od frontu jak i wewnątrz sklepu, zwiększając tym samym możliwości promocji. Dzięki wbudowanej sieci WiFi i zastosowaniu jednego kabla zasilającego i LAN, seria ta eliminuje plątaninę kabli i zmniejsza zużycie energii.

Oba rodzaje wyświetlaczy wyposażone są w pyłoszczelną obudowę o klasie szczelności IP5X oraz trójstopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem, co zapewnia długi okres eksploatacji. Ekrany posiadają także autorskie rozwiązanie - MagicINFO S6 z systemem operacyjnym Tizen 4.0, które ułatwia zarządzanie treściami. Wyświetlacze znajdą zastosowanie w różnych punktach detalicznych od restauracji szybkiej obsługi po domy towarowe.

Na targach ISE Samsung prezentuje również nowe wyświetlacze z serii QMR i QBR 4K liczącej pięć modeli - od 43" do 75". Każdy z nich wyposażony jest w technologię poprawiającą rozdzielczość (upscaling) i pyłoszczelną obudowę klasy IPX5, system zabezpieczeń KNOX oraz Wi-Fi do zarządzania bezprzewodowego. Stworzona z myślą o centrach handlowych, sklepach i lotniskach, seria QMR oferuje jasność 500 nitów i panel z powłoką antyodblaskową. Przeznaczony do mniejszych sklepów, stacji i przystanków, QBR ma jasność 350 nitów. Obie serie to unowocześnione wersje poprzednich urządzeń o mniejszych ramkach i bardziej symetrycznym wzornictwie.