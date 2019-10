Samsung podpisuje z Ministerstwem Cyfryzacji porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa

Prezes Samsung Electronics Polska Joseph Kim oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Minister Karol Okoński podpisali dziś w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji porozumienie, którego celem jest przystąpienie Samsung Electronics Polska do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w formule partnerstwa z sektorem prywatnym w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie Zdjęcie z podpisania umowy - Prezes Samsung Electronics Polska Joseph Kim oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Minister Karol Okoński /materiały prasowe

Podpisane w Ministerstwie Cyfryzacji porozumienie obejmuje wszystkie obszary Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie:

Obszar informacyjny - przekazywanie informacji o incydentach i zidentyfikowanych cyberzagrożeniach

Obszar edukacyjny - edukacja w zakresie bezpiecznej konfiguracji i eksploatacji urządzeń i usług

Obszar szkoleniowy - szkolenia administracji w zakresie zwiększenia świadomości cyberbezpieczeństwa

Obszar know-how - wymiana wiedzy na temat najnowszych narzędzi i rozwiązań przeznaczonych do podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa

Obszar testów i certyfikacji - prowadzenie testów zabezpieczeń oraz przygotowanie do badań i certyfikacji cyberbezpieczeństwa

- Samsung głęboko wierzy, że nie tylko inwestycje, lecz przede wszystkim budowanie świadomości cyberzagrożeń oraz transfer wiedzy na temat zabezpieczeń stanowi to, co najcenniejsze. Między innymi tu w Polsce chcemy się dzielić tym, co dla nas bardzo ważne - naszą cyfrową bezpieczną przyszłością. Wierzymy, że współpraca z polskim rządem przyniesie ogromne rezultaty i pozwoli jeszcze lepiej reagować na wyzwania cyberbezpieczeństwa - powiedział Joseph Kim, Prezes Samsung Electronics Polska.

Koreańska firma należy do grona największych inwestorów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce. Firma jest obecna na tym rynku od ponad 20 lat i zatrudnia kilka tysięcy osób.

- To porozumienie, jak również wiele wcześniejszych projektów to dla nas doskonały przykład współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a administracją publiczną. Jesteśmy dumni, że możemy jako lider innowacji wdrażać rozwiązania i przekazywać wiedzę, która zapewni jeszcze większy poziom bezpieczeństwa w naszym kraju - powiedział dyrektor Jacek Łęgiewicz, odpowiedzialny w Samsung Electronics Polska za komunikację korporacyjną.