Samsung zaprezentował laptopy Notebook 7 i Notebook 7 Force. Dla kogo przeznaczony jest ten sprzęt?

Zdjęcie Samsung Notebook 7 i 7 Force /materiały prasowe

Nowe komputery Samsunga na pierwszy rzut oka przypominają MacBooka od Apple. Producent skupił się na odświeżonym designie swojego sprzętu, który ma przyciągać wzrok i portfele klientów. Czym różnią się te urządzenia od komputerów z jabłkiem w logo?

Wszystkie sprzęty mają kilka cech wspólnych: są nimi procesory Intela 8 generacji, ekrany full HD oraz od 16 GB pamięci RAM. Notebook 7 jest dostępny w wersji z ekranem o przekątnej 13 oraz 15 cala, a także kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250. Każdy z komputerów posiada czytnik linii papilarnych.

Samsung Notebook 7 Force ma kilka rzeczy, które wyróżniają go w portfolio producenta. To między innymi karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650, a także do 24 GB RAM oraz miejsce na dodatkowy dysk SSD.

Zdjęcie Samsung Notebook 7 / materiały prasowe

Nowe komputery Samsunga zostały wycenione od 999 do 1499 dolarów za sztukę - w zależności od wybranej konfiguracji.