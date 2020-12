Samolot firmy Avenum wystrzeli satelity na orbitę

Firma Avenum zaprezentowała nowy, autonomiczny samolot nośny o nazwie Ravn X. Konstrukcja ma wystrzeliwać satelity w przestrzeń kosmiczną co 3 godziny.

Zdjęcie Avenum prezentuje autonomiczny samolot /materiały prasowe

Firma Avenum zaprezentowała Ravn X, czyli specjalny, autonomiczny pojazd, który jest w stanie wystrzeliwać satelity na orbitę z powtarzalną częstotliwością. Firma nawiązała współpracę z Siłami Kosmicznymi Stanów Zjednoczonych, które również brały udział w prezentacji autonomicznego samolotu. Jay Skylus, założyciel marki Avenum twierdzi, iż jego firma będzie w stanie zrewolucjonizować myślenie o przestrzeni kosmicznej jako miejscu dostępnym dla wszystkich.

Czas oczekiwania na uruchomienie satelit został więc skrócony z lat do miesięcy, a nawet dni i godzin. System Autonomus Launch obejmuje globalny, w pełni autonomiczny, samolatający pojazd, który będzie w stanie dostarczać ładunki z dowolnego miejsca na ziemi do dowolnego miejsca w kosmosie.

Autonomiczna architektura całego rozwiązania ma pomóc zoptymalizować każde uruchomienie pojazdu, biorąc pod uwagę wiele krytycznych czynników. Takich, jak między innymi pogoda, ruch lotniczy, miejsce docelowe na orbicie, ciężar ładunku, harmonogram obsługi naziemnej oraz wiele innych. Samolot autonomiczny Ravn X potrzebuje do działania pasa startowego o długości jednej mili.

Zdjęcie Ravn-X wyniesie ładunki na orbitę / materiały prasowe

Cała konstrukcja od Avenum jest napędzana paliwem lotniczym i działa dokładnie tak, jak konwencjonalny samolot. Ravn X może działać nieprzerwanie co 180 minut bez zagrożenia dla życia ludzkiego. Cała konstrukcja jest możliwa do odzyskania w 70 procentach i pozwoli w najbliższych latach zbliżyć się do 95-procentowej skuteczności w zakresie odzyskiwania po wykonanej misji.

Avenum twierdzi, iż Ravn X już teraz generuje przychody i przynosi zyski. Firma jest także na dobrej drodze do uzyskania pierwszego kontraktu z Siłami Kosmicznymi USA.