Samodzielnie zbudował dom w środku lasu

Zapewne każdy kiedyś marzył o swoim prywatnym lokum na łonie natury, z dala od wścibskich oczu sąsiadów i smogu spalin samochodowych. Pewien YouTuber postanowił skutecznie zrealizować taki pomysł, a całe przedsięwzięcie udokumentował na kamerze wideo.

Modern Self Reliance to popularny kanał na platformie YouTube, którego autor niejednokrotnie już udowadniał swoje umiejętności konstruktorskie. Twórca kanału budował już m.in. klasyczny piec do pizzy, schowek na żywność w kształcie chatki Hobbita, czy w pełni drewniany domek dla kaczek.

Tym razem jednak youtuber postanowił spróbować czegoś trudniejszego, a jego plan dotyczył wybudowania w pełni wystarczalnego domku w środku kanadyjskiego lasu. Oczywiście całość została udokumentowana na kamerze wideo i opublikowana na serwisie.

Z długiego, bo trwającego niemal 40 minut materiału, dowiadujemy się podstaw dotyczących wykonania konstrukcji. Autor ukazuje cały przebieg budowy, począwszy od pozyskania odpowiedniego rodzaju drzew, aż po pokrycie konstrukcji tynkiem.

Na materiale widzimy zatem wycinkę i obróbkę drewna, kopanie odpowiednich dołów pod belki, przygotowanie stelaża, wycinanie i montaż ścian. Wszystko rzecz jasna okraszone zabawnym i interesującym komentarzem dotyczącym zagadnień i trików konstruktorskich.



Ostateczny wygląd domku jest naprawdę interesujący. Budowla o powierzchni ok 6 metrów kwadratowych, spoczywa na drewnianych nogach-balach. Konstrukcja posiada okna, drzwi, a nawet schody prowadzące do wejścia czy ukryte wyjście "awaryjne" w podłodze. Wnętrze zostało specjalnie uszczelnione wodoszczelną membraną by utrzymywało temperaturę. Autor chwali się także, że niemal wszystkie materiały użyte w trakcie tworzenia domku pochodziły z odzysku.

Z czasem mały leśny dom zostanie uzupełniony o sypialnie z łóżkami piętrowymi, część wypoczynkową oraz małą polową kuchnie. Twórca opisuje także plan stworzenia oświetlenia wewnętrznego dostarczonego za pośrednictwem generatora.

Wszystko by stać się w pełni samowystarczalnym.