Po Krakowie i innych miastach w Polsce jeżą samochody Apple Maps - skanują one trasę przejazdu, zbierając informacje potrzebne do zmian w Mapach Apple. Co to może oznaczać dla polskich użytkowników sprzętu z systemem iOS?

Zdjęcie Samochód Apple Maps - zdjęcie udało się wykonać w Krakowie / INTERIA.PL

Mapy Apple od lat ustępują odpowiednikowi Google, szczególnie w przypadku Polski - twórcy najpopularniejszej wyszukiwarki świata pozostają bezkonkurencyjni. Nie wiadomo, czy ulegnie to zmianie, ale Apple planuje rozwijać swoją usługę, nie tylko pod kątem technologii, ale również udostępniać planowane zmiany w kolejnych krajach.

W tym miesiącu na ulicach polskich miast, miasteczek i mieścin możemy natrafić na samochody z logo Apple Maps, mają one hiszpańską rejestrację. Model samochodu? Subaru Outback. Na dachu znajdziemy charakterystyczny masz z kopułą naszpikowaną technologiami skanującymi okolicę. Rozwiązanie znane już z samochód Google, które jeździły po Polsce.

Zdjęcie Samochód Apple Maps - zdjęcie udało się wykonać w Krakowie / INTERIA.PL

Jeśli widzieliście samochód z logo Apple Maps, dajcie znać w komentarzach.



Mapy Apple - planowane zmiany

Program doczeka się widoku w trójwymiarze oraz nowych funkcjonalności z zakresu rozszerzonej rzeczywistości. Natywna aplikacja nawigacyjna dostępna na iPhonie stanie więc bardzo konkurencyjna względem Map Google.

Na początek opisywane nowości Apple pojawią się zaledwie w siedmiu miastach - sześciu amerykańskich oraz w Londynie. Użytkownicy będą mogli nawigować w rozszerzonej rzeczywistości oraz zobaczą zupełnie nowy widok związany z poruszaniem się po wybranych miastach. Apple zadbało o szczegóły oraz przydatne opcje powiązane z jazdą samochodem.

Zdjęcie Tak mają prezentować się nowe Mapy Apple / materiały prasowe

Nowe funkcje w Mapach od Apple pojawią się na urządzeniach z systemem iOS 15 w okolicach września bieżącego roku. Bogate dane map w interfejsie 3D zostaną dodane również do usługi CarPlay jeszcze w 2021 roku.

Fakt, że po Polsce jeżdżą specjalne samochody Apple Maps może oznaczać, że część nowości trafi również do naszych użytkowników sprzętu z iOS-em.