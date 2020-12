Salesforce kupuje serwis Slack

Gigant przetwarzania danych w chmurze Salesforce zakupił aplikację Slack pozwalającą na tworzenie czatów w miejscu pracy. Transakcja opiewa na ponad 27 miliardów dolarów.

Zdjęcie Slack został kupiony przez Salesforce /123RF/PICSEL

Salesforce kupiło Slack za 27,7 miliarda dolarów - zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym. Umowa, o której plotki pojawiały się od jakiegoś czasu jest jednym z najbardziej znaczących przejęć w branży oprogramowania biznesowego w ostatnich latach. To także największy zakup Salesforce w historii.

Reklama

Slack to oprogramowanie, które przekształciło się z szybko rozwijającego startupu w jedną z najbardziej wartościowych firm na rynku oprogramowania. To także główny konkurent Microsoftu z ponad 12 milionami aktywnych użytkowników dziennie od października 2019 roku. Salesforce, również jako główny konkurent Microsoftu jest wyceniany na 220 miliardów dolarów. Firma wybiła się dzięki oprogramowaniu do zarządzania relacjami z klientami, która pomaga firmom sprzedawać produkty online.

Zarówno Salesforce jak i Slack stały się popularniejsze podczas pandemii koronawirusa - głównie poprze postępującą pracę zdalną w wielu regionach świata.

Nie wiadomo, w którą stronę Salesforce ma zamiar rozwinąć swój nowy zakup.