SafeGyro - Polacy budują bezzałogowy samolot nowej generacji

Bezzałogowe statki powietrzne stały się popularne do tego stopnia, że w niektórych krajach, firmy zaczęły projektować i budować maszyny sprawujące funkcję np. latających taksówek. Okazuje się, że w Polsce również panuje zainteresowanie tego typu technologią.

Zdjęcie SafeGyro - polski projekt z Politechniki Lubelskiej /materiały prasowe

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej rozpoczęli prace nad projektem bezzałogowego statku powietrznego nowej generacji, który będzie połączeniem wiatrakowca i wielowirnikowca. Ze względu na jego niską cenę, bezpieczeństwo lotu oraz możliwości, SafeGyro będzie silną konkurencją dla zagranicznych konstrukcji.

Projekt wart około 1,5 miliona złotych zakłada budowę hybrydowego bezzałogowca, który będzie mógł startować i lądować na różne sposoby. Maszyna będzie przystosowana między innymi do pionowego startu i lądowania i z powodzeniem będzie mogła zastąpić stosowane obecnie konwencjonalne statki powietrzne. SafeGyro zostanie wyposażony w dwa niezależne układy napędowe, wytwarzające siłę nośną, dzięki czemu będzie bezpieczniejszy w użyciu.

Prace nad bezzałogowcem nowej generacji potrwają trzy lata. Polska konstrukcja znajdzie mnóstwo zastosowań - między innymi w misjach obserwacyjno-zwiadowczych i akcjach ratunkowych, do ochrony granic i transportu niewielkich ładunków, monitoringu oraz do inspekcji. Z nowego pojazdu będzie mogło skorzystać wojsko, policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. W grę wchodzą także komercyjne zastosowania, np. jako latające taksówki.

- Połączenie zalet wiatrakowca, jako maszyny o lekkiej i prostej konstrukcji, taniej w eksploatacji, z zespołem wielowirnikowym umożliwiającym pionowy start i lądowanie, pozwoli zaprojektować statek latający o zupełnie nowych właściwościach. SafeGyro będzie ekonomiczny w użytkowaniu i bezpieczny, a także zdolny do wykonywania zadań do tej pory przypisywanych konwencjonalnym maszynom powietrznym. Jego atutem będzie również stosunkowo niska cena w porównaniu do bezzałogowego śmigłowca o zbliżonej masie startowej - mówi kierownik projektu dr inż. Zbigniew Czyż z Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Politechniki Lubelskiej.



Do tej pory wykonano model wielowirnikowego statku powietrznego z wirnikiem nośnym o średnicy 1,1 m, który przeszedł badania w tunelu aerodynamicznym w Instytucie Lotnictwa w Warszawie pod kątem określenia zjawiska interferencji aerodynamicznej.