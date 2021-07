Rząd planuje zwiększyć nakłady na cyberbezpieczeństwo kraju

Krzysztof Silicki: Ataki trwają cały czas

Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. zapowiedział na konferencji podwyżki wynagrodzeń we wszystkich instytucjach państwowych zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Projekt nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa ma być gotowy do końca wakacji.- Wprowadzone wynagrodzenia mają być zbliżone do mediany rynkowej (...) Wzrost wynagrodzeń dla ekspertów jest konieczny - dodał Cieszyński.

Według zapewnień Cieszyńskiego, budżet ma wzrastać o 100 proc. co rok. Planowane są również specjalne szkolenia. W tym roku zostaną skierowane dodatkowe środki na m.in. zakup sprzętu i licencji, a także zwiększenie doposażenia instytucji. Planowana suma ma objąć kwotę około 500 mln złotych.



- Takie sytuacje, jakie miały miejsce w Polsce, miały miejsce w najbogatszych krajach świata. Będziemy mieli z nimi do czynienia. Kluczem jest wyciągnięcie odpowiednich wniosków i rozwiązań technicznych. Jednym z nich jest używanie na skrzynkach specjalnych kluczy umożliwiających autentyfikacji dwuskładnikowej" - odniósł się do ataków podczas konferencji rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

Mowa o kluczach U2F (Universal 2nd Factor)? To otwarty standard autentyfikacji dwuskładnikowej wykorzystujący urządzenie przypominające pendrive'a (umieszczamy go w porcie USB komputera) lub wykorzystujące technologie NFC (komunikacja bliskiego zasięgu, dobrze znana m.in. osobom płacącym telefonami) do przeprowadzenia podwójnej weryfikacji podczas chociażby logowania się do konta.



