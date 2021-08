Ruszyła najpotężniejsza na świecie turbina wodna

O2 to największa na świecie pływająca turbina, która została zakotwiczona u stóp szkockiego klifu Fall of Warness na Orkadach. Urządzenie do wytwarzania energii zostało wyprodukowane i przetestowane w Dundee na początku 2021 roku, a następnie zostało odholowane do obecnego miejsca.

Konstrukcja o wadze 680 ton, została stworzona od podstaw, uwzględniając możliwość łatwego serwisowania, przez cały okres eksploatacji. Większość jej budowy zajmuje mierząca niemal 73-metry platforma.

Turbina jest w stanie wyprodukować 2 MW czystej energii, która będzie w stanie zaspokoić roczne zapotrzebowanie dla ponad 2 tysięcy brytyjskich gospodarstw. Wszystko dzięki dwóm wielkim wirnikom, wyposażonym w 10-metrowe łopaty, z których każde jest w stanie wygenerować 1 MW mocy. Co ciekawe, firma Orbital zapewnia, że w przyszłości urządzenie będzie w stanie obsłużyć jeszcze większe wirniki, co dodatkowo zwiększy ilość wytwarzanej energii.

W przyszłości tego typu rozwiązanie ma zostać w większym stopniu skomercjalizowane, a wykorzystania technologia udostępniona w niższej cenie.