Funkcja rozszerzonej rzeczywistości „Live View” jest dostępna w Mapach Google od ponad roku. Jeśli to dla was nowość, to uspokajamy – do tej pory była ona raczej trudna do znalezienia. Na szczęcie amerykański gigant planuje zmiany w tym temacie.

Zdjęcie Google Live View łatwiejsze do znalezienia /materiały prasowe

Wprowadzenie funkcji Live View miało pomóc pieszym w sprawniejszym poruszaniu się po ulicach metropolii. Technologia ta, wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość, skanuje otoczenie za pomocą aparatu znajdującego się w naszym telefonie, a następnie wyświetla odpowiednie wskazówki, bezpośrednio na jego ekranie.

Choć opcja ta, bez wątpienia jest szalenie przydatna, to jednak do tej pory jej znalezienie nie było prostą rzeczą. Była ona bowiem ukryta w niewielkim menu, wyświetlającym się dopiero po spełnieniu kilku wcześniejszych kryteriów wyszukiwania. Na szczęście, jak donosi serwis 9to5Google, amerykański gigant pracuję nad rozwiązaniem tego problemu.

Najnowsza testowa wersja aplikacji doczekała się specjalnego przycisku "FAB" , który pojawia się bezpośrednio po wybraniu celu podróży. Jego aktywacja natychmiast spowoduje uruchomienie kamery aparatu, która pokaże odległość do celu względem naszej pozycji. Pojawi się także strzałka wskazująca kierunek do wybranego punktu. Karta u dołu ekranu wyświetli natomiast informację umożliwiającą rozpoczęcie nawigacji za pomocą AR.

Zmiany są obecnie testowane na mapie drogowej Google Maps. Wszystko jednak wskazuje, że niebawem trafi do oficjalnej wersji aplikacji.