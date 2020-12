Rozszerzenia do Google Chrome zawierały trojana

Eksperci z Kaspersky Lab odkryli szkodliwe pliki w niektórych rozszerzeniach do przeglądarki firmy Google. Miały one potajemnie odtwarzać filmy w celu zawyżenia liczby wyświetleń.

Zdjęcie Google Chrome /123RF/PICSEL

Sytuacja dotyczy przede wszystkim popularnych pluginów Frigate Light, Frigate CDN i SaveFrom. Rozszerzenia te uzyskiwały dostęp do zdalnego serwera, a następnie pobierały złośliwy kod - proces, który potajemnie odtwarzał określone filmy w przeglądarkach użytkowników, zwiększając liczbę wyświetleń w witrynach strumieniowych.

Co ciekawe, niewidoczny odtwarzacz wideo był aktywowany tylko w przypadku faktycznego korzystania z platform streamingowych przez użytkownika. Pozwalało to ukryć spowolnienie komputera i opóźnień przeglądarki pracującej pod obciążeniem. Jak jednak donoszą źródła - w niektórych przypadkach dało się usłyszeć dźwięk z filmów nielegalnie odtwarzanych w tle.

Złośliwe wtyczki przechwytywały także dostęp do sieci społecznościowej, prawdopodobnie po to, by później zawyżać liczbę odwiedzających.

Firma Kaspersky informuje przy okazji o metodach obrony przed tego typu działalnością. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie sprawdzonej metody i rozwiązań zabezpieczających. W przypadku wykrycia szkodliwej wtyczki, należy ją niezwłocznie wyłączyć i odinstalować.