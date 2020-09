Marka Cowboy, znana z produkcji elektrycznych rowerów, postanowiła przenieść do swoich pojazdów technologie dotychczas dostępne tylko w samochodach. Mowa o systemach wykrywania awarii oraz wypadków.

Zdjęcie Cowboy 2 /materiały prasowe

Nowe rozwiązanie było od dłuższego czasu w fazie beta testów. System wykorzystuje specjalne czujniki, aby wykrywać potencjalne awarie oraz wypadki w trakcie jazdy na rowerze. Jeśli inteligentna funkcja stwierdzi, że coś mogło się nam przydarzyć, natychmiast samodzielnie powiadomi dwie osoby, wybrane jako kontakty alarmowe oraz udostępni naszą aktualną lokalizację. Jeśli nie będziemy mieć przy sobie telefonu, rower skomunikuje się z aplikacją Cowboy, by przez nią poinformować o zdarzeniu.

Do tej pory podobne rozwiązania były wykorzystywane najczęściej w motoryzacji. To właśnie w samochodach po raz pierwszy wprowadzono systemy asystujące, samodzielnie reagujące w trakcie wykrycia wypadku. Potrafią one nie tylko automatycznie poinformować służby drogowe oraz medyczne, ale także przesłać wszelkie informacje o stanie pojazdu oraz jego położenia.

Bez wątpienia przydatna funkcja, wkrótce będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy rowerów Cowboy 2 i Cowboy 3.