Rosyjski sąd: rozpoznawanie twarzy nie zagraża prywatności

Sąd w Moskwie orzekł, iż korzystanie z systemu rozpoznawania twarzy przez miasto nie zagraża prywatności obywateli.

Zdjęcie Rozpoznawanie twarzy /123RF/PICSEL

System rozpoznawania twarzy działający w Moskwie jest wykorzystywany do upewnienia się, iż monitorowane osoby przestrzegają kwarantanny w kontekście koronawirusa. Władze wykorzystują go również do szybkiego identyfikowania osób podczas protestów oraz imprez masowych.

Sprawa przeciwko moskiewskiemu Departamentowi Technologii została wniesiona przez prawnik i aktywistkę Alenę Popową. Według serwisu Reuters, wynik całej sprawy oraz orzeczenie sądu pokazało, iż w Rosji nie ma prawnej ochrony przed skargami wnoszonymi w kontekście technologii rozpoznawania twarzy.

Rządzący nie mają także zamiaru odnosić się do całej sytuacji.