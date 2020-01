Rossmann z testami nowych automatów. Mają napełniać butelki klientów

Sieć sklepów Rossman testuje automaty, które mają pozwolić napełniać butelki klientów środkami kosmetycznymi oraz tymi do pielęgnacji. Rozwiązanie jest wdrożone jedynie w kilku miejscach.

Całość działa w oparciu o specjalnie instalowane automaty, które dozują kosmetyki do pojemników klientów. Każda z osób może uzupełnić swoje zapasy szamponu, żelu pod prysznic, płynu do płukania tkanin czy też detergentu do mycia naczyń.

Obecnie nowe automaty w sklepach Rossmann są dostępne jedynie na terenie Czech. Bardzo możliwe, że po udanym okresie testowym pojawią się one także w innych regionach - w tym w Polsce.

Zdjęcie Automat Rosmann / materiały prasowe

Wykorzystanie automatów pozwala także obniżyć finalną cenę za kosmetyki oraz detergenty - w zależności od zastosowanej przez klienta pojemności butelki.