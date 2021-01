Rosjanie zbudowali latający dywan. Na jakiej zasadzie działa?

Zastanawialiście się kiedyś, czy jest możliwe stworzenie prawdziwego latającego dywanu? Kilku rosyjskich mechaników ma dla was odpowiedź.

Zdjęcie Garage 54 /YouTube

Latający dywan to występują w wielu filmach oraz opowieściach magiczna tkanina, która posiada niesamowitą moc unoszenia się w powietrzu. Dzięki temu pozwala właścicielowi na szybki transport we wskazane miejsce przeznaczenia. Istniejący do tej pory jedynie w baśniach i bajkach, teraz został urzeczywistniony dzięki rosyjskim mechanikom prowadzącym popularny na platformie YouTube kanał nazwie Garage 54. Co więcej - wesoła ekipa, przetestowała go nawet na zaśnieżonych ulicach wschodniego miasta.

W materiale główny mechanik zakładu, Vlad, opisuje podpatrzony pomysł na stworzenie prawdziwego latającego dywanu. W porównaniu do jego bajkowych odpowiedników, zamiast magii do lotu ma używać kilku wentylatorów do nagrzewnicy. Na filmie pracownicy montują wentylatory i baterie i, co ciekawe, stwierdzają, że wbrew pozorom jest to "całkiem proste zadanie". Na sam koniec do platformy przymocowują sporej wielkości generator, który ma dodatkowo służyć jako fotel dla pasażera.

Zdjęcie Garage 54 / YouTube

Późniejszy fragment materiału to już bardziej skomplikowane kwestie. Rosjanie przystępują bowiem do pierwszych testów z osobami "na pokładzie". Ostatecznie jednak projekt jest sukcesem i choć rosyjski dywan nie unosi się zbyt wysoko, a zastosowane rozwiązanie upodabnia go raczej do poduszkowca, to sam pomysł i jego realizacja powodują ogromny uśmiech na twarzy.

