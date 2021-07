Rosja z powodzeniem testuje groźną broń

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o przeprowadzeniu kolejnych testów, nowoczesnego systemu bojowego o nazwie "Tsirkon". Sprawdzian miał na celu sprawdzenie nośności, maksymalnej prędkości oraz łatwości obsługi rozwiązania, w warunkach zbliżonych do bojowych.

Do jego przeprowadzenia wykorzystano fregatę "Admirał Grigorowicz". To właśnie z jej pokładu wystrzelono naddźwiękowy pocisk, który skutecznie uderzył w cel na wybrzeżu, oddalonym o 350 km. Po ćwiczeniach okręt został skierowany do swojej macierzystej bazy morskiej.

Pocisk naddźwiękowy 3M22 wchodzący w skład rosyjskiego systemu "Tsirkon". został zaprojektowany tak, aby wykorzystywać prędkość do penetrowania obrony wroga. Broń może zostać uzbrojona w głowicę konwencjonalną lub nuklearną, a jej skuteczny zasięg może wynosić nawet 500 km.

System "Tsirkon" może zostać zainstalowany na okręcie podwodnym Projekt 949A Irkutsk. Znaczna część rosyjskiej floty jest przestarzała, a umieszczenie "Tsirkona" na starszych statkach może dać Rosjanom odrobinę przewagi.

Docelowo pocisk ma znaleźć się na wszystkich okrętach bojowych do 2022 roku.