Roboty odnalazły lotniskowiec z II wojny światowej

Statek badawczy Petrel dokonał odkrycia, które do tej pory nie udało się nikomu innemu. Dzięki sonarom, dwa roboty znalazły okręt Kaga – japoński lotniskowiec zatopiony podczas kluczowej bitwy o Midway podczas II wojny światowej.

Zdjęcie Odnaleziony wrak. Zdjęcia: Vulcan /materiały prasowe

Sprzęty, które dokonały tego zaskakujące odkrycia, zostały powołane do życia między innymi dzięki nieżyjącemu już Paulowi Allenowi - współzałożycielowi Microsoftu. Statek badawczy Petrel znalazł japoński lotniskowiec, który zatonął podczas II wojny światowej w bitwie o Midway.

Firma Vulcan odpowiedzialna za obsługę wspomnianych robotów powiedziała, iż poszukiwanie statku było naprawdę wymagającą misją. Zespół zajmujący się tą sprawą spędził kilka tygodni przeczesując całe pole bitwy zajmujące obszar ponad 500 mil morskich (około 926 kilometrów). Lotniskowiec Kaga został znaleziony 17 700 stóp pod poziomem wody (około 5,39 kilometra).

Autonomiczny dron podwodny należący do Vulcan przeszukiwał rejony pod powierzchnią wody korzystając z odgórnie określonych parametrów.

Sam dron był w stanie działać przez około 20 godzin na raz wracając z danymi, które mogłyby wskazywać na obecność innych statków w pobliżu lub wybranych przedmiotów znajdujących się pod wodą.

Zdjęcie Lotniskowiec Kaga pod wodą / fot. Vulcan Inc / materiały prasowe

Kolejny procesem w poszukiwaniu było zanurzanie samego statku tak, aby mógł on robić zdjęcia dna w czasie rzeczywistym. To powolny, ale bardzo praktyczny proces pozwalający oszczędzić czas oraz energię załogi. Jak widać to wszystko się opłaciło.

Japoński lotniskowiec Kaga wszedł do służby w marcu 1928 roku. Okręt osiągał prędkość 28 węzłów i był w stanie zabrać na pokład około 60 samolotów. Konstrukcja została zatopiona 4 czerwca 1942 roku w trakcie bitwy o Midway. Lotniskowiec Japończyków został trafiony bombami zrzucanymi przez samoloty.

Zdjęcie Lotniskowiec Kaga / fot. Mr Fukami / Wikipedia

Całości zniszczeń dopełniły torpedy niszczyciela Hagikaze. Kaga posiadał długość prawie 250 metrów przy zachowaniu trzech pokładów lotniczych.