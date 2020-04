Roboty dołączają do walki z koronawirusem

Słynne czworonożne roboty firmy Boston Dynamics wspomogą pracowników medycznych w walce z koronawirusem.

Zdjęcie Boston Dynamics Spot Mini /materiały prasowe

Spot Mini to niewielkie czworonożne roboty wyprodukowane przez słynną już firmę Boston Dynamics z siedzibą w Massachusetts. Do tej pory mogliśmy je oglądać w roli pomagierów biurowych, ciągników niewielkich naczep czy dostawców narzędzi. Teraz jednak podobne do psów maszyny dołączają do walki z koronawirusem.

Reklama

Za ich pomocą medycy mogą sukcesywnie nadzorować stan pacjentów, a nawet porozmawiać z nimi twarzą w twarz. Wszystko za sprawą tabletów wyświetlających obraz z kamery na żywo. Rozwiązanie to pomoże także medykom w segregacji chorych podczas wstępnej oceny.

Firma Boston Dynamics poinformowała przy tym, że w niedalekiej przyszłości planuje usprawnić swoje roboty. W tym celu rozważa zastosowanie m.in technologii kamer termicznych oraz czujników RGB.