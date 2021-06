Robot w kształcie węża, który świetnie radzi sobie w piasku

Zespół inżynierów z uniwersytetu w Santa Barbara i uczelni Georgia Tech opracował robota przypominającego węża, który wykorzystuje szereg metod do zakopywania się pod ziemią w miękkim piasku lub glebie.

Zdjęcie UCSB Hawkes Lab

Roboty o konstrukcji podobnej do ciała węża nie są niczym nowym. Od lat maszyny tego rodzaju, są wykorzystywane w zbiornikach wodnych w celu wykonywania pomiarów lub kontroli podwodnych instalacji. Teraz jednak inżynierom udało się przystosować ich budowę do warunków lądowych, a konkretnie do ziemi i piachu.

Jak twierdzą sami twórcy nowego robota, największym wyzwaniem było wymyślenie, jak umożliwić maszynie prześlizgiwanie się przez glebę lub piasek. Inżynierom udało się przezwyciężyć te wyzwania, torując drogę technologii, która sprawdza się w szybkich, precyzyjnych i minimalnie inwazyjnych ruchach pod powierzchnią ziemi.

Podobnie jak czynią to prawdziwe węże, również konstrukcja robota jest oparta na miękkich tkankach. Do korpusu urządzenia przymocowano specjalną pompę, która wydmuchuje powietrze przed oraz pod robotem, aby zepchnąć drobinki piaski i stworzyć luźną glebę. Dzięki temu mechaniczny wąż przemyka przez właściwie "utorowaną drogę". Oczywiście inżynierowie dodali także specjalny klin z przodu robota, aby w każdej sytuacji mógł samodzielnie wytworzyć sobie drogę. Z podobnego rozwiązania kostnego korzystają m.in. jaszczurki piaskowe.

Wynalazek niebawem posłuży do zbierania próbek gleby oraz instalowania podziemnych rurociągów.